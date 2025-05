De câțiva ani, Cheloo a ales să lase în urmă agitația și stresul Bucureștiului pentru un trai liniștit la țară, într-o zonă pitorească de la poalele Munților Bucegi, în Breaza. Artistul, cunoscut pentru atitudinea sa dură și prezența intensă pe scenă, și-a construit un univers complet diferit, unde predomină natura, liniștea și simplitatea.

„A fost foarte greu. Am fost izolat într-o curte de 6.000 de metri pătrați cu pomi care înfloreau, cu iarbă proaspăt tăiată, cu soare. Am făcut plajă, am jucat tenis de picior, am învățat să joc tenis de câmp”, a mărturisit Cheloo în 2020, când a fost întrebat cum s-a descurcat în pandemie, când a stat în izolare.

Cheloo locuiește într-o casă izolată, într-o gospodărie spațioasă ce se întinde pe aproximativ 6.000 de metri pătrați, unde se ocupă personal de toate treburile casei. În jurul locuinței, artistul a amenajat mai multe anexe specifice traiului la țară, inclusiv o bucătărie de vară și un hambar, transformând vechea casă într-un cămin primitor.

Recent, Cheloo a surprins fanii postând un videoclip în care apare tăind iarba cu coasa – o imagine neașteptată, care a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. „Aș putea să fiu domnul cu coasa! Taie că-mi iau pauză o oră!”, a spus Cheloo. Mulți au fost uimiți să-l vadă pe artist implicat în activități gospodărești, departe de scena muzicală și de imaginea nonconformistă cu care și-a obișnuit publicul.

Cheloo, liderul trupei Paraziții și unul dintre cei mai cunoscuți jurați ai emisiunii „iUmor”, nu domină doar scena muzicală, dar și afacerile, demonstrând o abilitate remarcabilă în gestionarea investițiilor. În spatele imaginii sale de rapper rebel, Ion Cătălin Ștefan, pe numele său real, se dovedește a fi un antreprenor de succes, cu afaceri solide în diverse domenii.

Cea mai veche și profitabilă afacere a artistului este 16 Hz Producție SRL, o companie specializată în înregistrări și editare muzicală, fondată în 2004. Firma a înregistrat o creștere constantă, iar anul 2022 a fost cel mai productiv, cu un profit net de peste 1,3 milioane de lei și o cifră de afaceri de 1,73 de milioane de lei. Deși în 2023 profitul a scăzut la 960.000 de lei, afacerea rămâne extrem de profitabilă, generând în ultimii zece ani un profit total de 4,4 milioane de lei, echivalentul a aproape 900.000 de euro, scrie fanatik.ro.

Cheloo mai deține și Spectru Subsonic SRL, o altă firmă din domeniul înregistrărilor audio și editării muzicale, unde controlează 95% din acțiuni. În 2023, această companie a generat un profit de aproape 250.000 de lei, contribuind semnificativ la portofoliul său de afaceri.

Artistul a încercat să își diversifice investițiile și în industria modei. În 2021, a lansat linia vestimentară prin intermediul companiei Streetwear Tech SRL, asociat fiind cu Dan și Carmen Popescu. Deși nu a avut același succes ca afacerile muzicale, în 2023 firma a avut încasări de 50.000 de lei și un profit modest de 11.000 de lei.

