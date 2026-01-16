Imagini cu casa pe care Gabriela Cristea o va construi în Italia. A renunțat la ideea de a renova conacul

În urmă cu doar câteva luni, prezentatoarea TV și soțul ei și-au cumpărat o casă în regiunea Abruzzo, situată în apropierea Romei, o zonă cunoscută pentru peisajele spectaculoase, liniște și autenticitatea stilului italian. Inițial, cuplul intenționa să consolideze clădirea existentă, însă, după o analiză atentă, planurile au fost schimbate.

Renovarea conacului s-a dovedit a fi mult mai complicată și riscantă decât părea la început, astfel că Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis să demoleze construcția și să ridice, în locul ei, o casă complet nouă, adaptată nevoilor și gusturilor lor. Decizia le permite mai multă libertate în amenajare și un control mai mare asupra structurii și funcționalității locuinței.

Nerăbdătoare să dea startul proiectului, Gabriela Cristea a început deja să-și contureze o imagine clară despre cum va arăta casa din Italia. Prezentatoarea își folosește timpul liber într-un mod cât se poate de productiv: se documentează, caută idei, tendințe și inovații în materie de arhitectură și design, împărtășind cu prietenii primele indicii legate de viitoarea locuință.

Până în acest moment, câteva detalii sunt deja stabilite. Casa va fi construită pe o structură din lemn și va include două dormitoare, un living generos, bucătărie și o mică piscină, perfectă pentru zilele toride de vară. Până când va alege echipa de arhitecți cu care va colabora, Gabriela Cristea a decis să experimenteze pe cont propriu.

Gabriela Cristea a realizat o simulare a designului exterior al casei

Cu ajutorul inteligenței artificiale, prezentatoarea TV a realizat o simulare a designului exterior al casei, iar rezultatul este cât se poate de spectaculos. Proiectul redă fidel farmecul caselor în stil italian: lux discret, rafinament, o paletă cromatică inspirată din natură, dominată de tonuri luminoase, simple, dar bogate în texturi precum piatra, lemnul și ceramica. Întregul concept este completat de multă vegetație, care se îmbină armonios cu peisajul din Abruzzo.

„De 3 zile m-am făcut una cu canapeaua, pentru că mă documentez pentru noua căsuță din Italia pe care urmează să o construim. Daaaaa, ați citit bine…să o construim. Pe scurt, ne-am dat seama ca proiectul de renovare a conacului nostru din Abruzzo este unul care nu o să se termine prea curând și ar putea să dureze până la 3 ani ( având experiență construcție casei noastre din Corbeanca), drept urmare ne-am hotărât să construim pe terenul nostru o altă căsuță muuuult mai mică (2 dormitoare, living, bucătărie și o micuță piscinuță), pe structură ușoară din lemn, pentru ca ne dorim să ne bucurăm cât mai repede de achiziția noastră. Am făcut câteva simulări cu AI-ul si îmi place ce a ieșit (vă las și vouă două poze cu fața și spatele casei să-mi spuneți părerile voastre)”, a scris vedeta, pe Facebook.

Casa din Italia nu este doar o investiție imobiliară, ci un adevărat proiect de suflet pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda, un loc unde să se bucure de liniște, familie și stilul de viață mediteranean. Următoarea perioadă va fi una plină de decizii importante, însă entuziasmul celor doi arată clar că visul prinde contur pas cu pas.

