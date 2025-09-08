„Ghiozdane mai mari decât ele, emotii cât universul si curaj cât pentru o lume intreagă. Prima zi de scoală pentru Indira si Rania si clasa a Ill-a pentru Milan – aventura continuă”, a scris Valentina pelinel în dreptul imaginilor.

Și alte vedete au trecut astăzi prin momente emoționante alături de copiii lor care au început școala. Alessandra Stoicescu a făcut declarații despre prima zi de școală a fetiței sale. Sara a început astăzi o nouă etapă, merge la o unitate de învățământ la privat.

Vedeta a publicat mai multe fotografii emoționante alături de micuța ei, care a pășit pentru prima dată în sala de clasă, purtând uniforma școlii și ghiozdanul pregătit pentru prima zi din ciclul primar. Una dintre imagini surprinde un moment plin de emoție și mândrie: Sara zâmbitoare, ținându-și mama de mână, iar Alessandra radiind de fericire.

„Sara a început școala! Am avut cele mai mari și mai frumoase emoții din viața mea! Sunt o mama fericita și acest moment pentru familia noastră bate toate breaking news-urile”, a scris Alessandra Stoicescu pe rețeaua de socializare.

Mirela Vaida a avut un mesaj la început de an școlar. S-a pozat alături de soțul Alexandru și de copiii lor, Carla Vladimir și Tudor, și a anunțat un nou început pentru familia lor.







