După un deceniu petrecut departe de țară, Elena Cârstea a revenit pentru scurt timp în România. Întoarcerea artistei a fost așteptată de fani, însă apariția ei într-un scaun cu rotile la aeroport a stârnit îngrijorare în rândul celor care o admiră.

Cântăreața a explicat însă că situația a fost cauzată de oboseala acumulată după un zbor foarte lung. După aproximativ 20 de ore petrecute pe drum, Elena Cârstea nu s-a mai putut deplasa doar cu bastonul, așa cum face de obicei.

Ajunsă în România, artista a fost întâmpinată la aeroport de Horațiu Tudor, reporter al emisiunii Spynews TV Live. Vizibil obosită, Elena Cârstea a vorbit despre călătoria lungă care a adus-o din Statele Unite înapoi acasă.

„Vă pup! Sunt moartă de obosită după 20 de ore pe drum”, a spus artista imediat după sosire.

Aceasta a explicat că, în mod normal, se deplasează cu ajutorul unui baston, însă orele petrecute în avion au făcut ca deplasarea să fie mult mai dificilă, motiv pentru care a avut nevoie de un scaun cu rotile în aeroport.

„Da, pentru că nu pot să merg. Îmi iau bastonul, merg, dar nu foarte bine. (…) Vreau să nu îmi pierd echilibrul și vreau să mă asigur că rămân întreagă cât se poate de mult ca să vă stric nervii în continuare”, a adăugat ea.

Problemele de sănătate prin care a Elena Cârstea

La finalul anului 2023, Elena Cârstea a trecut printr-un moment extrem de dificil, după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC). De atunci, artista a fost nevoită să acorde mai multă atenție sănătății sale.

De aproape două decenii, cântăreața este stabilită în Statele Unite, unde și-a construit o viață nouă alături de soțul ei, Glenn Muttart. În această perioadă, Elena Cârstea a ales să se retragă din muzică și să se dedice altor proiecte și vieții de familie.

Revenirea în România nu va dura mult. Artista a mărturisit că vizita este una scurtă, dar extrem de importantă pentru ea, deoarece și-a dorit să revadă locuri și oameni dragi. „Stau o săptămână. După 10 ani am venit să vă văd repede”, a spus ea.

Sosirea artistei în țară a fost marcată și de un moment plin de culoare. În stil românesc autentic, Elena Cârstea a fost întâmpinată cu mici și pâine, o surpriză care i-a adus imediat zâmbetul pe buze. „Sunt excepționali. Mulțumesc din suflet”, a spus artista, vizibil emoționată de gestul cald.

