Ianca Simion, fiica prezentatorului TV Răzvan Simion, a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 21 de ani, marcând momentul cu o serie de fotografii speciale publicate pe Instagram. Influencerița de fashion și beauty, urmărită de aproape 29.000 de persoane, a ales o apariție elegantă pentru această ocazie: o rochie neagră rafinată, accesorizată discret, care i-a pus în valoare stilul sofisticat.

În imaginile postate online, Ianca apare ținând un tort alb, decorat cu panglici negre și o lumânare aurie, momentul central fiind cel în care a suflat în lumânare, în aplauzele prietenilor. Fotografiile au surprins atât emoția aniversării, cât și detaliile atent alese ale desertului, care au atras rapid atenția fanilor.

Postările Iancăi au adunat sute de aprecieri și comentarii, comunitatea online transmițându-i mesaje calde și urări de „La mulți ani”.

Mesajul lui Răzvan Simion pentru fiica lui, Ianca

Pe rețelele de socializare, Răzvan Simion a distribuit un spot publicitar filmat în urmă cu 15 ani, unde el și fiica lui apăreau. Prezentatorul de la Antena 1 este mândru de Ianca și a dezvăluit că tânăra face internship la McCann, una dintre cele mai mari agenții de publicitate.

„Acum mai bine de 15 ani, un spot Vodafone rula cu replica «Bunicule, tu ai piți­poance la tine în curte?». Eu, tatăl «actriței» de 5 ani, am rugat agenția să scoată punchline-ul – mi se părea nepotrivit. Ei mi-au spus că va fi viral. Așa a fost. Astăzi, Ianca împlinește 21 de ani și face internship la McCann. Visează să gândească ea campanii la fel de «percutante». La mulți ani, Ianca! Să îți păstrezi mereu curiozitatea și bucuria de a spune povești”.

