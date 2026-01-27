„Gala Aniversară – Florin Piersic 90” a avut loc pe 26 ianuarie, de la ora 20.00, iar printre cei prezenți la Teatrul Național din București (TNB) s-au aflat Marius Florea Vizante, Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu, George Ivașcu și Mihai Bendeac.

Medeea Marinescu, reverență în fața maestrului

„Astăzi e ziua lui. Este mult trecut de miezul nopții și trăiesc încă emoția revederii cu «Străinul» meu. 14 ani de spectacole, turnee, mii de kilometri pe care i-am străbătut împreună. Spectacolul din această seară de la Teatrul Național «I.L. Caragiale» București a fost o reverență pe care publicul, colegii actori, regizori, prieteni, au făcut-o în fața unui mare actor care astăzi împlinește 90 de ani.

A fost un spectacol memorabil atât de frumos condus regizoral de Bobi Pricop. M-am bucurat nespus să-l reîntâlnesc de la spectacolul nostru cu UFO. Iar pe scenă de dragul meu coleg de facultate Vizante Marius Florea, acompaniați pe fundal de orchestra condusă de Alexei Turcanu. M-am bucurat să-i revăd în sală pe marii actori doamna Mariana Mihuț și domnul Victor Rebengiuc. Să îi pot aplauda pe scenă pe eterna «Doruleț» – Rodica Mandache, da, am spus eterna «Doruleț», pentru că, în ciuda anilor, Rodica Mandache păstrează aerul acelui celebru personaj, pe colegul meu din noua producție TNB, George Ivașcu, pe doamna Olga Delia Mateescu, pe doamna Carmen Maria Strujac. Să râd cu lacrimi la momentul surpriză cu Mihai Bendeac și, nu în ultimul rând, să admir turul de forță pe care Florin Piersic l-a făcut timp de trei ore pe scenă. Uluitor!

Am aflat că TVR va difuza astăzi înregistrarea acestui spectacol. E foarte bine. Știu o mulțime de oameni care și-ar fi dorit să-l vadă în sala care azi a fost neîncăpătoare. Mâine o iau din loc, am spectacol alături de Marius Manole la Baia Mare și Deva, cu «Fă-mi loc»! Dar înainte de asta am vrut să împărtășesc puțin din ce s-a petrecut seara asta la Naționalul bucureștean, scena pe care Florin Piersic a jucat zeci de ani, mii de spectacole. Mult timp m-am întrebat care e secretul lui Florin Piersic. Acum cred că știu… Iubirea pentru publicul său și iubirea pe care o primește înapoi. Ca în celebra piesa a lui Nat King Cole: «The greatest thing youll ever learn is just to love and be loved in return». La mulți ani, Florin Piersic”, a scris Medeea Marinescu pe Facebook, după ce a participat la gala aniversară dedicată lui Florin Piersic.

Pe 27 ianuarie 2026, ziua în care Florin Piersic a împlinit 90 de ani, și Dan Negru a avut un mesaj pentru marele actor, dar și pentru publicul larg. Printre altele, prezentatorul TV a făcut o comparație între actorii din România și cei din străinătate, din punctul de vedere al averii.

Ce spune Dan Negru despre Florin Piersic, actor care a împlinit 90 de ani

„Generației lui Piersic îi plătim noi pensia. 90 face Florin azi. E norocos. Trăiți-vă viața la maximum, pentru că nouă ar trebui să ne plătească pensia puștii care stau azi pe telefoane. În 2011, Alain Delon și-a vândut locuința, un triplex de 680 mp pe malul Senei, cu 46 de milioane de euro. Florin stă într-un apartament dintr-o casă veche din Cluj. Johnny Răducanu a stat 40 de ani într-o garsonieră din Banu Manta. Când a murit, în 2011, Johnny Răducanu, unul dintre cei mai mari muzicieni de jazz, avea o pensie de 429 de lei, nici 100 de euro. Era membru de onoare al Academiei Louis Armstrong din New Orleans încă din 1987, iar Departamentul de Cultură al Statelor Unite i-a acordat Meritul Cultural încă din 1976. Avea mereu oferte de muncă din America. A rămas aici.

Fotografiile sunt făcute la o distanță de 10 ani. Uitați-vă la ele: Johnny avea același fular… Știu, toate epocile au neajunsurile si erorile lor! Dar epoca noastră a pierdut cea mai frumoasă formă de iubire: respectul”, a scris Dan Negru în mediul online.

