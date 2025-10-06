Imagini cu Heidi Klum într-o rochie complet transparentă. Când s-a întors cu fața, vedeta a lăsat totul la vedere

Heidi Klum, în vârstă de 52 de ani, a făcut senzație la Paris Fashion Week, unde a apărut într-o ținută extrem de îndrăzneață, care a lăsat puțin loc imaginației. Supermodelul a fost prezentă la show-ul de modă Vetements, unde a purtat o rochie transparentă, cu detalii din dantelă gri, care i-a pus perfect în evidență silueta.

Sub rochia semitransparentă, Heidi Klum a purtat lenjerie nude, iar partea de sus a ținutei a lăsat totul la vedere. Vedeta a ales să își păstreze accesoriile la minimum, purtând doar un grillz pe dinți și, în unele cadre, o pereche de ochelari de soare negri. Înainte de a poza singură, Heidi a fost surprinsă alături de fiica ei, Leni, acoperită cu un palton gri supradimensionat. După ce Leni s-a retras, Klum și-a scos paltonul și a pozat singură în fața fotografilor.

Tot în această săptămână, vedeta „Americas Got Talent” a defilat și în show-ul „Youre Worth It” al brandului LOréal Paris, alături de alte celebrități precum Kendall Jenner, Helen Mirren și Andie MacDowell. Pentru acel moment, Klum a purtat o rochie lungă, neagră, cu decolteu adânc și despicătură pe picior, accesorizată cu un pandantiv metalic uriaș în formă de floare.

Heidi Klum nu s-a ferit niciodată să-și arate corpul

Heidi Klum nu s-a ferit niciodată să-și arate corpul — fie în rochii provocatoare pe covorul roșu, fie în imagini în costum de baie pe Instagram. Într-un interviu acordat publicației The Times în noiembrie 2024, ea a explicat atitudinea sa relaxată față de feminitate: „Nu sunt timidă când vine vorba de feminitatea mea. Îmi place să port decolteuri, fuste mini, tocuri înalte și dresuri elegante — dar asta nu înseamnă că vreau să merg acasă cu tine. Așa sunt eu. Îmi place să mă distrez și să-mi arăt corpul, dar am limite, ca orice femeie.”

Modelul a fost criticată anterior pentru o campanie de lenjerie Intimissimi realizată alături de fiica ei, Leni. Mulți fani s-au declarat deranjați, întrebând pe rețelele sociale: „De ce ai poza în lenjerie transparentă alături de mama ta?”

Într-un interviu acordat People în iulie 2025, Klum a răspuns criticilor cu eleganță: „Sunt mândră de fiica mea. Ea e perfect în regulă cu mine așa cum sunt. Eu am fost mereu deschisă în privința corpului meu. Când stau la soare în curte, e posibil să nu port sutien. Sunt europeană… Copiii mei mă știu doar așa și probabil sunt mai relaxați cu propriul corp datorită acestui lucru.”

Heidi Klum demonstrează, încă o dată, că își trăiește viața fără prejudecăți și că frumusețea și încrederea în sine nu au vârstă.

