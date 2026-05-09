Ținuta purtată de Irina Margareta Nistor a fost creată de Cătălin Botezatu și mulți au criticat-o pentru alegerea făcută.

„Ținuta, realizată de Cătălin Botezatu, este una dintre cele mai frumoase rochii din brocard. M-am simțit foarte bine, rochia este și foarte comodă, chiar n-am știut ce textură plăcută are brocardul (n.r.- țesătură prețioasă, bogat ornamentată, realizată din mătase, bumbac sau fibre sintetice, având modele reliefate). Am fost admirată de toată lumea”, a declarat celebrul critic de film, pentru Click!

Irina Margareta Nistor a slăbit 40 de kilograme și a dezvăluit care este dieta ei în prezent. Unii au spus că aceasta a apelat la intervenția de micșorare a stomacului, însă criticul de film spune că secretul este cumpătarea în alimente.

„Secretul constă nu în a renunța la ceva anume, prăjeli, grăsimi sau panificație, ci în a mânca de toate, dar în cantități mici. În plus, mă uit la foarte multe filme, este și aceasta o metodă de a slăbi… La dulciuri, recunosc, nu pot renunța. La zahăr n-aș putea să renunț niciodată, oricât aș încerca”, a dezvăluit celebrul critic de film, pentru Click!

