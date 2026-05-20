ACAR, reacție dură după anunțul lui Radu Miruță

Marius Popescu, președintele ACAR, spune că problemele invocate acum de ministru erau deja cunoscute de autorități și de Comisia Europeană. El susține că managementul TAROM a informat oficial, încă de la început, despre efectele crizei din Orientul Mijlociu asupra companiei.

Marius Popescu, președinte Asociația Companiilor Aeriene Românești (ACAR)

„În ceea ce privește declarațiile și «surprizele» exprimate de ministrul Miruță privind impactul contextului geopolitic asupra bugetului TAROM, considerăm că asistăm la o veritabilă «descoperire a apei calde»”, a transmis Marius Popescu.

Președintele ACAR spune că ceea ce este prezentat acum public era „un fapt bine cunoscut și asumat”, la câteva luni după escaladarea situației dificile din Orientul Mijlociu.

„Din ce informații am, încă de la debut, managementul TAROM a notificat oficial atât MTI-ul, prin intermediul CA-ului, cât și Comisia Europeană, prin intermediul Consiliului Concurenței, cu privire la această conjunctură negativă și la modul în care ea va influența indicatorii de performanță”, a mai transmis Marius Popescu.

ACAR spune că TAROM a fost lovită de criza din Orientul Mijlociu

Potrivit ACAR, industria aviatică globală trece prin probleme majore din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, iar TAROM nu face excepție.

Industria aviatică globală traversează turbulențe majore din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, iar TAROM nu este o excepție. Cu toții suferim! Compania națională a fost nevoită, într-o primă instanță, să renunțe la patru zboruri strategice pe care le opera în acea regiune. Ulterior, din rațiuni de conectivitate, s-a reluat operarea, însă realitatea comercială este dură: coeficientul de încărcare, load factor, pentru destinații precum Cairo, Beirut, Amman sau Tel Aviv a scăzut dramatic, nemaiexistând nici cererea de dinaintea crizei și nici posibilitatea de a menține aceeași frecvență a zborurilor”, a mai transmis Marius Popescu.

Potrivit acestuia, scăderea cererii pe aceste rute a afectat direct indicatorii TAROM, mai ales în condițiile în care compania are obligații și restricții impuse prin planul de restructurare.

„Explozia prețului kerosenului”, o altă problemă invocată de companiile aeriene

Peste criza din Orientul Mijlociu s-a adăugat și creșterea puternică a prețului kerosenului, mai spune Marius Popescu. Potrivit președintelui ACAR, înainte de această criză geopolitică, companiile aeriene cumpărau tona de combustibil cu aproximativ 850 de euro. Acum, spune el, prețul a ajuns aproape de 2.000 de euro pe tonă.

„Este o dublare a costurilor cu cel mai important factor de producție din aviație, o povară pe care o resimțim toți operatorii din piață”, a transmis Marius Popescu.

Declarația vine după ce Radu Miruță a scris că bugetul TAROM pentru 2026 a fost construit pe un preț al combustibilului de 950 de dolari pe tonă, în timp ce prețul actual al pieței ar fi de 1.400 de dolari pe tonă.

ACAR dă exemplul Spirit Airlines din SUA

Marius Popescu spune că problemele nu sunt doar ale TAROM sau ale companiilor aeriene românești. El invocă situația din Statele Unite, unde Spirit Airlines, un mare operator low-cost, a fost afectat de presiunile economice din aviație și, pe 2 mai 2026, a anunțat că își încetează activitatea după 34 de ani și a început închiderea operațiunilor, cu zborurile anulate.

Potrivit ACAR, acest exemplu arată cât de grav este momentul pentru industria aeriană, într-o perioadă în care companiile sunt lovite de scumpirea combustibilului și de efectele conflictelor asupra rutelor comerciale.

Companiile aeriene cer mai puține declarații publice și mai mult dialog

Președintele ACAR spune că operatorii aerieni românești sunt solidari între ei și se susțin reciproc într-o perioadă dificilă.

„Ne-am dori însă ca aceeași susținere și înțelegere a fenomenului economic să vină și din partea decidenților politici”, a transmis Marius Popescu.

ACAR cere oprirea declarațiilor care, în opinia asociației, decredibilizează eforturile de restructurare. În același timp, organizația face apel la guvernanți pentru dialog.

„Solicităm stoparea declarațiilor care decredibilizează eforturile de restructurare și facem un apel ferm către guvernanți pentru un dialog constructiv”, a transmis președintele ACAR.

Marius Popescu spune că atenția autorităților ar trebui să fie pe soluții care să ajute companiile aeriene românești să rămână competitive pe o piață internațională foarte dură.

Reacția vine după ce Radu Miruță a anunțat că a cerut refacerea bugetului TAROM pentru 2026, pe baze realiste, atât în privința veniturilor, cât și a costurilor. Ministrul a spus că bugetul companiei era construit pe un grad de ocupare de 79% în 2026, deși în primele patru luni ale anului gradul de ocupare a fost de doar 66%, față de 72% în aceeași perioadă din 2025.

