În ultimii ani, Ianca, fiica lui Răzvan Simion, a devenit tot mai apreciată în mediul online, deși a ales să își păstreze discreția și să stea departe de lumina reflectoarelor. Recent, tânăra a bifat un moment important din viața sa: absolvirea facultății.

Fiica prezentatorului TV a publicat mai multe imagini din ziua absolvirii, iar fotografiile au atras rapid reacții din partea urmăritorilor.

Îmbrăcată elegant și emoționată, Ianca a radiat de fericire în imaginile distribuite pe rețelele de socializare. „Decii… am absolvit”, a scris tânăra în descrierea fotografiilor.

Ce facultate a absolvit fiica lui Răzvan Simion

Ianca a absolvit Universitatea de Vest din Timișoara, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ din România. În ziua specială, alături de ea s-au aflat mama sa, Diana, fratele ei și familia apropiată.

Din imaginile publicate se poate observa cât de emoționată și fericită a fost tânăra în momentul în care a încheiat această etapă importantă.

Absența lui Răzvan Simion, observată de internauți

Răzvan Simion nu a fost prezent la ceremonia de absolvire, deoarece se afla la emisiune și nu a putut lipsi de la filmări. Absența sa a fost remarcată rapid de internauți, care au comentat pe TikTok la imaginile publicate de Ianca.

„Ce motiv poți să ai ca părinte, Răzvan, să nu fii alături de copilul tău? Felicitări pentru succes! Totul se datorează mamei tale”, a scris un utilizator.

„Succes, fată frumoasă! Cu siguranță iubirea tatălui tău o porți în suflet… și nicio secundă să nu te întristezi pentru cei care îți umbresc bucuria cu mesaje răutăcioase… Răzvan sigur a fost cu sufletul lângă tine”, a fost un alt mesaj.

„Felicitări, fată frumoasă. Să nu fii celebră ca tatăl tău, să fii celebră ca tine! Succes!”, a comentat altcineva.

Mesaje de susținere pentru Ianca

Printre reacțiile apărute online s-au regăsit și numeroase mesaje de susținere pentru tânără și pentru mama sa. „Ador să văd femei puternice ca mama ta, care și-au refăcut viața și au ajuns să se bucure de un astfel de succes al copilului! Felicitări!”, a fost unul dintre comentariile lăsate la postarea Iancăi.

Fiica lui Răzvan Simion continuă să fie apreciată pentru discreția și naturalețea sa, iar imaginile de la absolvire au fost intens distribuite în mediul online.