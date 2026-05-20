Din cele 18 fântâni analizate pe străzile Bálványos, Vár, Kert și Határér, 10 au fost confirmate ca fiind infectate, a transmis Hydrokov. Pe strada Határér, probele au ieșit negative, însă pe celelalte străzi s-a descoperit prezența infecției bacteriene.

„Apa din fântânile infectate este dăunătoare sănătății”, a avertizat furnizorul, adăugând că raportul va fi transmis autorităților locale și persoanelor afectate. De asemenea, reprezentanții companiei au subliniat că legea interzice conectarea rețelelor publice de apă la alte surse neautorizate.

Potrivit unui raport anterior realizat de Transtelex, bacteria E. coli ar fi ajuns în rețeaua de apă a orașului în a doua jumătate a lunii aprilie, provocând simptome grave precum vărsături, diaree, crampe abdominale și slăbiciune severă în rândul locuitorilor. Hydrokov a recunoscut ulterior că nu a informat prompt populația despre primele semne ale contaminării, ceea ce a agravat situația.

Pentru gestionarea deficiențelor, DSP Covasna a amendat compania pentru lipsa unei clarificări adecvate privind cauza contaminării și pentru neinformarea autorităților în legătură cu intervențiile efectuate la rețea. Hydrokov a asigurat că apa potabilă din propria rețea este sigură, conform ultimelor teste de laborator.

