Amendă substanțială pentru CN APMC

Investigația, desfășurată de Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval (CSDN), a concluzionat că CN APMC nu a implementat măsurile dispuse în 2025 pentru reorganizarea serviciilor de remorcare a navelor în Portul Constanța. Astfel, compania a fost amendată cu suma de 1.595.087 de lei. În plus, au fost impuse penalități zilnice de 12.546 de lei, echivalente cu 1% din cifra de afaceri zilnică medie din 2025, pentru fiecare zi de întârziere în aplicarea măsurilor impuse.

„Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval (CSDN), din cadrul Consiliului Concurenței, a sancționat Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (CN APM SA) cu amendă în valoare de 1.595.087 lei pentru că nu a respectat măsurile impuse în anul 2025 referitoare la organizarea serviciului de remorcare a navelor maritime în portul Constanța. În plus, CSDN a impus amenzi cominatorii în valoare de 12.546 lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri zilnică medie din anul 2025, pentru fiecare zi de întârziere”, au transmis reprezentanții Consiliului Concurenței.

Problemele din Portul Constanța

Conform Consiliului Concurenței, deficiențele au fost identificate în 2025, când CSDN a evaluat modul de organizare a serviciilor portuare. Investigația a scos la iveală faptul că administrația portuară nu a respectat cerințele europene privind transparența și nediscriminarea în furnizarea serviciilor de remorcare.

„Măsurile impuse de CSDN au vizat stabilirea, în termen de 60 de zile, a cerințelor pentru furnizarea serviciilor portuare de remorcare a navelor maritime în Portul Constanța, conform reglementărilor europene, astfel încât acestea să fie transparente, obiective și nediscriminatorii. Administrația portuară avea obligația de a impune companiilor care doresc să presteze acest serviciu portuar cerințe minime privind acordarea sau refuzarea furnizării de servicii portuare de remorcare în portul Constanța, cu respectarea reglementărilor europene”, se arată în comunicatul Consiliului.

Normele europene prevăd ca accesul operatorilor economici la serviciile portuare să fie reglementat de criterii clare și transparente, fără a favoriza anumite companii sau a impune bariere administrative discriminatorii.

Importanța strategică a Portului Constanța

Portul Constanța, cel mai mare de la Marea Neagră și un nod logistic crucial pentru Europa de Est, are un rol esențial în comerțul regional și internațional. După izbucnirea războiului din Ucraina, portul a devenit un punct-cheie pentru exportul de cereale și alte mărfuri din regiune, sporind importanța respectării normelor europene privind competiția și accesul la serviciile portuare.

Serviciul de remorcare, indispensabil pentru siguranța traficului maritim, asigură manevrele navelor în port, contribuind la fluidizarea operațiunilor comerciale. Specialiștii din domeniu subliniază că reglementarea corectă a acestor servicii influențează direct concurența între operatori, costurile logistice și eficiența activităților portuare.

Respectarea deciziilor CSDN – o obligație legală

Consiliul Concurenței a reiterat că deciziile emise de Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval sunt obligatorii, iar nerespectarea acestora constituie contravenție, ceea ce poate atrage sancțiuni financiare substanțiale. Instituția subliniază că CN APMC avea obligația de a elabora un calendar clar pentru implementarea măsurilor și de a raporta periodic progresul către autorități.

„Deciziile prin care sunt aplicate sancțiunile sunt executorii”- au precizat reprezentanții Consiliului Concurenței, menționând că amenzile cominatorii sunt menite să accelereze conformarea entităților vizate. Astfel, administrația portuară este somată să respecte normele europene pentru a evita alte sancțiuni financiare.

