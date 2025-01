Aflat în vacanța în Bali, Mario Fresh a confirmat relația cu fosta prezentatoare TV. Cântărețul a postat o imagine cu fosta prezentatoare TV pe rețelele de socializare, confirmând că sunt împreună așa cum se zvonea în ultima perioadă, potrivit spynews.ro. Cei doi se află într-o vacanță exotică în Bali, iar postările lor, deși discrete, au lăsat să se înțeleagă că relația lor este mai serioasă decât s-ar fi crezut.

Iată că acum, după ce s-a aflat că e iubita lui Mario Fresh, Nadd Hu a distribuit pe Instagram, unde are peste 166.000 de urmăritori, mai multe imagini cu ea în costum de baie. Tânăra apare pe plajă, în nisip, în diverse ipostaze.

Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, nude, Nadd Hu și-a arătat formele în fața aparatului de fotografiat, iar mai apoi a postat imaginile pe internet. Fanii au apreciat pozele, curioșii au și întrebat-o cu ce le-a realizat, iar ea a explicat că sunt făcute cu un aparat profesional.

Până la acest moment, nici Nadd Hu și nici Mario Fresh nu au făcut declarații despre relația lor.

Cine este Nadd Hu

Pe numele real Nadia, Nadd Hu este o influenceriță de succes, cu peste 160.000 de urmăritori pe Instagram și o prezență puternică pe TikTok. Jumătate româncă și jumătate chinezoaică, Nadia s-a născut în România și a copilărit în București. Ea și-a câștigat popularitatea prin postările de lifestyle, modă și provocările amuzante pe rețelele sociale, care i-au adus un public fidel.

De-a lungul timpului, Nadd Hu a dezvăluit detalii despre viața sa personală și cariera ei. Absolventă a Universității de Arte din București, tânăra de 26 de ani a urmat inițial un parcurs artistic, luând lecții de canto și pian la Liceul de Muzică Dinu Lipatti. Totuși, a decis să-și schimbe direcția, orientându-se către fashion, make-up și tehnologie.

„Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta”, a povestit Nadd Hu. Concurenta de la Chefi la cuțite a absolvit Universitatea de Arte din București în anul 2018 și este pasionată de modă, make-up și tehnologie.

Nadd Hu a avut o florărie, însă a vândut-o între timp. „Mi-am deschis o florărie în februarie. În continuare activez și în online, doar că acum vreau să mai schimb puțin. Eu când sunt la florărie am două straturi de pantaloni pe mine că mi-e frig, este îngrozitor de frig. Iubesc florile”, a povestit ea, în urmă cu doi ani.

