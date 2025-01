Mario Fresh și Nadd Hu au pus capăt speculațiilor și și-au recunoscut public relația, spre bucuria fanilor. După zile întregi de suspans, cântărețul a postat o imagine cu fosta prezentatoare TV pe rețelele de socializare, confirmând că sunt împreună așa cum se zvonea în ultima perioadă, potrivit spynews.ro. Cei doi se află într-o vacanță exotică în Bali, iar postările lor, deși discrete, au lăsat să se înțeleagă că relația lor este mai serioasă decât s-ar fi crezut.

Deși Mario Fresh nu a adăugat un mesaj romantic și nu a apărut alături de Nadd Hu în aceeași fotografie, gestul său a fost suficient pentru a confirma legătura lor. Până acum, cei doi au fost extrem de rezervați, dar imaginile din vacanță, realizate în aceleași locații, au vorbit de la sine.

Alexia Eram, vacanță în Dubai cu noul iubit

În timp ce Mario Fresh și Nadd Hu își petrec timpul în Bali, Alexia Eram, fosta iubită a cântărețului, a plecat și ea din țară, alegând să se relaxeze în Dubai. Fiica Andreei Esca a postat pe rețelele de socializare imagini spectaculoase din vacanță, dar a preferat să păstreze discreția cu privire la compania sa.

Alexia nu a oferit detalii despre viața ei personală, menținând aceeași atitudine rezervată pe care a avut-o de la despărțirea de Mario Fresh. Cântărețul a fost cel care a confirmat separarea și a explicat motivele, în timp ce Alexia a ales să nu comenteze.

Atât Mario Fresh, cât și Alexia Eram par să fie gata să scrie noi capitole în viețile lor, fiecare în felul său. Fanii rămân cu ochii pe rețelele de socializare, așteptând să descopere mai multe despre noile lor povești de iubire.

Cine este Nadd Hu

Pe numele real Nadia, Nadd Hu este o influenceriță de succes, cu peste 160.000 de urmăritori pe Instagram și o prezență puternică pe TikTok. Jumătate româncă și jumătate chinezoaică, Nadia s-a născut în România și a copilărit în București. Ea și-a câștigat popularitatea prin postările de lifestyle, modă și provocările amuzante pe rețelele sociale, care i-au adus un public fidel.

De-a lungul timpului, Nadd Hu a dezvăluit detalii despre viața sa personală și cariera ei. Absolventă a Universității de Arte din București, tânăra de 26 de ani a urmat inițial un parcurs artistic, luând lecții de canto și pian la Liceul de Muzică Dinu Lipatti. Totuși, a decis să-și schimbe direcția, orientându-se către fashion, make-up și tehnologie.

„Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta”, a povestit Nadd Hu. Concurenta de la Chefi la cuțite a absolvit Universitatea de Arte din București în anul 2018 și este pasionată de modă, make-up și tehnologie.

Nadd Hu a avut o florărie, însă a vândut-o între timp. „Mi-am deschis o florărie în februarie. În continuare activez și în online, doar că acum vreau să mai schimb puțin. Eu când sunt la florărie am două straturi de pantaloni pe mine că mi-e frig, este îngrozitor de frig. Iubesc florile”, a povestit ea, în urmă cu doi ani.

