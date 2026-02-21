Laura Cosoi și-a emoționat fanii după ce a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă. Prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă” a anunțat discret, dar plin de emoție, că este însărcinată pentru a cincea oară, iar bucuria se vede din plin în fiecare apariție.

Vedeta, una dintre cele mai îndrăgite figuri din showbizul românesc, traversează o perioadă extrem de specială atât pe plan personal, cât și profesional. Cu o carieră solidă în televiziune și actorie, Laura Cosoi se declară, înainte de toate, o femeie împlinită datorită familiei sale și relației armonioase pe care o are cu soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Primele imagini cu burtica de gravidă, însoțite de un mesaj sincer

Fotografiile postate pe rețelele de socializare o surprind pe Laura Cosoi într-o ipostază naturală, senină, cu zâmbetul pe buze și cu burtica de gravidă deja vizibilă. Alături de imagini, vedeta a transmis un mesaj emoționant, în care vorbește despre recunoștință, echilibru și bucuria de a trăi din plin fiecare etapă a vieții.

„Sarcina are un fel aparte de a-ți răscoli sufletul. Chiar dacă este a cincea oară când trec prin această minune, adevărul este că mă simt ca la prima experiență. Am emoții, am întrebări, am momente în care mă opresc și ascult fiecare schimbare din corpul meu. Și, mai presus de toate, îmi doresc să mă simt în siguranță. Îmi doresc ca această călătorie să fie la fel de frumoasă și binecuvântată ca toate celelalte”, și-a început Laura Cosoi mesajul.

Actrița a mărturisit că această sarcină o face să fie și mai atentă la sănătatea sa și la starea de bine a întregii familii, subliniind că, pentru ea, sănătatea rămâne cel mai de preț dar. Laura Cosoi a vorbit deschis despre cât de important este să-ți asculți corpul și să te înconjori de energie pozitivă în această perioadă delicată.

„Sunt deja în al doilea trimestru, dar primul a fost parcurs cu responsabilitate și grijă. Nu am sărit peste nicio vizită, pentru că liniștea unei mame începe cu certitudinea că totul este bine. Am făcut analizele de sânge, secreții, testul Panorama și morfologia de trimestru I”, a mai scris ea.

Și a continuat: „Pentru mine, siguranța nu înseamnă doar analize bune, ci și oameni care știu să fie aproape, să explice, să încurajeze. Iar aici am simțit exact asta: că sunt ascultată, că sunt înțeleasă și că această etapă este tratată cu respectul pe care îl merită.

Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru sănătatea noastră și a copiilor mei, pentru că sănătatea este, fără îndoială, darul cel mai de preț al fiecărei zile. Restul se construiește în jurul ei.

Sarcina este despre viață, despre credință, despre curaj și iubire. Și indiferent a câta oară o trăiești, rămâne mereu o minune care îți amintește cât de mare este puterea inimii unei mame”.

Sprijin total din partea soțului

Un capitol aparte din confesiunile vedetei îl reprezintă susținerea pe care o primește acasă. Laura Cosoi se declară o femeie norocoasă, recunoscătoare pentru sprijinul constant al soțului ei, care îi este alături în fiecare etapă importantă din viață. Actrița nu a ezitat să spună că armonia din familie și sprijinul emoțional sunt esențiale, mai ales acum, când se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară.

„Tăticul chiar e curajos, și a zis cineva: ăsta da bărbat! Îți dai seama că e greu cu atâtea femei care vorbesc încontinuu. Încă Aida nu verbalizează, dar e foarte vocalistă, așa își cere dreptul, dar în principal el este cel care ne susține, ne încurajează, ridică moralul, ne îmbrățișează, ne șterge lacrimile, el e omul nostru de bază.”, declara Laura Cosoi cu ceva vreme în urmă.

