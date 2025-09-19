Madonna, legendară cântăreață pop în vârstă de 67 de ani, a stârnit din nou controverse cu o ședință foto provocatoare. Potrivit Page Six, artista a postat pe Instagram o serie de imagini îndrăznețe, purtând o ținută transparentă din dantelă.

Apariția provocatoare a artistei

În fotografii, Madonna apare într-o rochie din mătase și dantelă de la brandul Rosamosario, completată cu o robă asortată. Decolteul adânc al ținutei lasă foarte puțin loc imaginației. Într-una din imagini, cântăreața pozează cu picioarele desfăcute, arătându-și ciorapii din plasă și pantofii aurii strălucitori de la Baby Phat.

Madonna și-a completat look-ul cu mănuși albe transparente și colierele sale caracteristice cu cruci. De asemenea, în una din fotografii apare o geantă cu mesaj obraznic. Pantofii aurii strălucitori sunt aceiași pe care i-a purtat în 2005 pentru promovarea albumului „Confessions on a Dance Floor”.

Anunțul revenirii la casa de discuri

Această ședință foto marchează revenirea Madonnei la casa de discuri Warner Bros., după aproape două decenii. Artista a scris pe Instagram: „Aproape 2 decenii mai târziu – Și se simte ca acasă cu Warner Records! Înapoi la muzică, Înapoi pe Dance Floor, Înapoi acolo unde totul a început! COADF- P. 2 2026”.

În prezent, Madonna are o relație cu fostul fotbalist Akeem Morris, în vârstă de 29 de ani. Conform sursei citate anterior, Morris ar fi cel care a convins-o pe Madonna să renunțe la intervențiile estetice excesive. O sursă a declarat: „Ea începe să-l asculte pe Akeem, care îi spune că este frumoasă. De obicei nu o ascultă pe nimeni, dar pe el da”. â

Aceeași sursă a adăugat: „Acum vrea să își asume faptul că are 67 de ani, în loc să încerce să arate de 27. Așa că a făcut lucruri precum tratamente cu lumini LED, fațete cu oxigen, drenaj limfatic – lucruri care doar îi reîmprospătează fața”.

Luna trecută, Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Siena, Italia, alături de Morris și două dintre fiicele sale: Lourdes, 28 de ani, și Mercy, 19 ani. Fidelă stilului său provocator, artista a purtat o ținută de lenjerie fără pantaloni pentru această ocazie.

Madonna continuă să surprindă și să provoace, demonstrând că vârsta este doar un număr atunci când vine vorba de exprimare artistică și încredere în sine.

