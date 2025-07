VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au plecat zilele trecute în vacanță. Cei doi au vizitat mai multe locuri, printre care și insula Ios, iar ieri au ajuns în Santorini, zonă care i-a cucerit. Oana a postat un mesaj pe contul de socializare.

„Concluzie la cei încă 34 de ani: cel mai bine îmi stă în vacanță, am încheiat citatul. Da, ştiu, probabil că se aplică tuturor şi nu sunt cea mai originală gânditoare, nu?”, a scris Oana Moșneagu, pe Instagram.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au aniversat un an de la nuntă la începutul lunii iunie.

„Nu am apucat încă să facem luna de miere, Oana tot îmi zice. Am avut treabă, am fost în vacanțe, dar niciodată nu am spus că aceasta este luna de miere. În schimb, când am fost în Londra, am vorbit cu cei de la hotel să pregătească niște flori, să facă frumos, acolo a fost ceva puțin organizat”, declara recent, Vlad Gherman, la Știrile Antena Stars.

Cu ocazia aniversării căsniciei lor, cei doi tineri actori au distribuit pe rețelele sociale fotografii de la nuntă și mesaje pline de iubire. Vlad Gherman a scris: „02.06.2024 ❤️ Astăzi este despre noi, despre promisiuni, despre iubire!

A trecut un an plin de evenimente frumoase! 🥰 Te iubesc, Oana Moșneagu”, iar Oana a adăugat: „Mai vreau o dată! Tot cu tine, tot la fel, tot atunci! Mai vreau ziua aia încă o dată! La mulți ani, iubirea meaaaa”.