Ce a spus primul penelist care i-a răspuns direct lui Nicușor Dan după ce președintele a acuzat partidul că s-a răzgândit

Alexandru Muraru a declarat că propunerea coaliţiei PNL-USR-UDMR de a-l nominaliza pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru i-ar fi oferit şansa președintelui de a-şi reabilita poziţia politică.

„Domnule Preşedinte, oferta onestă făcută de PNL-USR-UDMR v-a dat şansa să vă reabilitaţi politic şi să dovediţi că sprijiniţi o soluţie de deblocare a crizei, profund proeuropeană, o garanţie de păstrare a echilibrelor financiare şi a reformelor.

Dacă dvs. preferaţi să protejaţi PSD, nu faceţi decât să vă prăbuşiţi şi mai tare în încrederea publică”, a scris Alexandru Muraru, pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Muraru susține că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să condamne acțiunile PSD

Liberalul a continuat să sublinieze că preşedintele ar fi trebuit să condamne public acţiunile PSD, despre care a afirmat că „a demolat guvernul pro-european” şi „a nesocotit protocolul de guvernare şi angajamentele externe”.

Alexandru Muraru i-a cerut lui Nicuşor Dan să îşi ceară scuze faţă de PNL pentru desemnarea lui Adrian Veştea ca premier, catalogând această decizie drept o implicare „brutală” în deciziile interne ale partidului.

Nicușor Dan acuză PNL pentru blocajul politică și susține că partidul s-a răzgândit în privința votului pentru PSD

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat vineri seară, după discuţiile cu liderii fostei coaliţii de guvernare, afirmând că situaţia politică s-a întors la un blocaj pe care îl considera rezolvat cu câteva zile înainte. Acesta a precizat PNL şi-a schimbat poziţia privind sprijinul pentru un guvern minoritar PSD.

„Marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări, iar de atunci până azi, şi-au schimbat poziţia. Cer partidelor să revină la dialog şi să negocieze o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită”, a transmis și Nicușor Dan pe Facebook, vineri seara.

Siegfried Mureşan respinge susţinerea lui Sorin Grindeanu

În contextul tensiunilor politice, Siegfried Mureşan, nominalizarea PNL-USR-UDMR pentru postul de premier, a subliniat că liberalii nu vor susţine candidatura lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de prim-ministru.

„Trebuie să ne facem datoria faţă de românii care vor modernizarea şi reformarea ţării, nu faţă de Sorin Grindeanu”, a declarat el, în mediul online.

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