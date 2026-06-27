Bogdan Ivan a explicat că nu a acordat prioritate autobuzului care circula regulamentar, deoarece soarele orbitor i-a limitat vizibilitatea.

„Putea să fie o tragedie. A fost vina mea, pentru că nu am acordat prioritate acelui autobuz pe care efectiv nu l-am văzut”, a declarat sâmbătă Bogdan Ivan.

Deputatul PSD se afla în maşină alături de soţia sa şi copilul lor de trei ani.

„Bătea soarele din direcţia din care a venit acel autobuz şi efectiv nu l-am văzut. Din fericire pentru mine şi familia mea, pentru că eram şi cu copilul meu de trei ani în maşină, a rămas doar cu câteva vânătăi şi cu o sperietură serioasă. Putea să fie o tragedie”, a adăugat acesta.

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Impactul a avut loc în timp ce maşina lui Bogdan Ivan a lovit un autobuz care circula regulamentar. În ciuda incidentului, nu au fost raportate victime în stare gravă.

„A fost, repet, vina mea, pentru că nu am acordat prioritate acelui autobuz”, a subliniat deputatul, asumându-şi întreaga responsabilitate pentru incident.

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