PSD spune că este pregătit pentru guvernare

Victor Negrescu a afirmat că social-democrații au lucrat deja la programul de guvernare al viitorului prim-ministru pe care și-l doresc, Sorin Grindeanu. El a prezentat acest lucru ca dovadă că PSD este un partid pregătit să intre la guvernare.

Europarlamentarul a spus că PSD acționează responsabil și că nu așteaptă desemnarea oficială pentru a construi un program de guvernare. Mesajul său vine într-un moment de tensiune politică, după eșecul formulelor de guvernare discutate în ultimele zile și după ce PSD a transmis în repetate rânduri că vrea să dea premierul.

Sorin Grindeanu este președintele PSD și una dintre variantele vehiculate de partid pentru funcția de prim-ministru, în cazul în care social-democrații ar ajunge să formeze noul executiv.

Negrescu promite măsuri pentru femei, mame și familii

Victor Negrescu a spus că, dacă PSD va prelua guvernarea și va da premierul, politicile pentru femei, măsurile pentru mame și familii, proiectele pentru grupurile vulnerabile și cele care susțin inserția profesională ar deveni priorități.

El a insistat că PSD nu va accepta măsuri care, în opinia partidului, ar afecta populația. Negrescu a susținut că adversarii politici ai social-democraților cer acceptarea unor măsuri dure, pe care PSD le prezintă drept măsuri de austeritate.

„PSD nu va accepta niciodată politica de austeritate a dreptei”, a spus Victor Negrescu, potrivit News.ro.

Atac la partidele de dreapta

Vicepreședintele PSD a folosit discursul de la evenimentul Organizației de Femei pentru a ataca partidele de dreapta, despre care a spus că promovează măsuri abuzive împotriva oamenilor și a legat această poziție de negocierile pentru guvernare și a transmis că PSD nu va intra într-o formulă politică în care să accepte măsuri considerate nedrepte pentru populație.

Mesajul său marchează o poziționare clară a PSD înaintea unei eventuale noi runde de consultări politice: partidul susține că are un program propriu și că este pregătit pentru varianta Sorin Grindeanu premier, dar respinge condițiile pe care le asociază cu partidele de dreapta.

Grindeanu, varianta PSD pentru Palatul Victoria

Sorin Grindeanu este varianta dorită de social-democrați pentru funcția de prim-ministru iar partidul social democrat a anunțat că un program de guvernare este deja pregătit pentru această variantă. Astfel, PSD încearcă să transmită că nu se află doar în faza de negocieri, ci are o soluție pregătită pentru Palatul Victoria.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședintele PNL, este propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru. Decizia vine în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și reprezintă alternativa liberalilor la varianta susținută de PSD, în jurul lui Sorin Grindeanu.



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