Complexul, amplasat la mai puțin de 10 kilometri de Kremlin

Într-un nou efort aparent de consolidare a apărării capitalei împotriva unor posibile atacuri cu rachete lansate de Ucraina, Rusia construiește un nou complex de apărare antirachetă în apropierea unui institut de cercetare condus de Katerina Tihonova, fiica cea mică a lui Putin.

Potrivit unei investigații realizate de serviciul rus al RFE/RL, pe terenul sediului Fundației Innopraktika, un proiect susținut de stat și evaluat la 1,7 miliarde de dolari, a fost construită o platformă din beton și au fost desfășurate sisteme de apărare antiaeriană S-400. Noul complex este amplasat într-o zonă înaltă din centrul Moscovei, la mai puțin de 10 kilometri de Kremlin și la aproximativ 300 de metri de o clădire a Universității de Stat din Moscova.

Imaginile satelitare arată că forma și dimensiunile construcției coincid perfect cu cele ale altor instalații militare similare identificate anterior în capitala rusă. Noul obiectiv reprezintă cel puțin al cincilea complex de acest tip construit în interiorul unui inel defensiv aflat în curs de dezvoltare în jurul Moscovei.

Sisteme S-400 pentru apărarea împotriva rachetelor ucrainene

Armata rusă a construit deja infrastructură defensivă similară în Moscova, folosind sisteme de rachete Pantsir-S1 pentru a proteja orașul împotriva atacurilor cu drone ucrainene.

Totuși, noile complexe S-400, concepute pentru interceptarea rachetelor, par să fie destinate contracarării capacităților balistice pe care Ucraina le dezvoltă.

Pe 24 iunie, compania ucraineană Fire Point, unul dintre cei mai mari producători din industria de apărare a țării, a anunțat că a dezvoltat două rachete balistice, primele produse integral în Ucraina independentă.

Ucraina intensifică atacurile asupra teritoriului rus

În ultimele luni, armata ucraineană și-a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, ceea ce a contribuit la apariția celor mai severe penurii de combustibil din ultimii ani.

Cel puțin 17 regiuni ruse au impus restricții obligatorii privind vânzarea benzinei și motorinei, în timp ce alte zeci de regiuni au raportat lipsuri sau restricții impuse de companiile private de distribuție a carburanților. În pofida nemulțumirilor tot mai mari din societatea rusă, Kremlinul nu a dat semne că ar fi dispus să renunțe la condițiile sale ferme pentru încheierea războiului declanșat în 2022 și devenit cel mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial.

Ca răspuns, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 25 iunie că a aprobat o operațiune militară de 40 de zile desfășurată de serviciile de securitate ucrainene pentru a „influența statul agresor în vederea obținerii unui sfârșit al războiului”.

De la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, peste 25 de poziții de apărare antiaeriană, inclusiv un complex S-400, au fost construite în Valdai, localitate preferată de liderul de la Kremlin pentru reședințele sale oficiale. Potrivit relatărilor din presa internațională, Alina Kabaeva, considerată de mult timp partenera neoficială a lui Vladimir Putin, ar fi vizitat frecvent complexul împreună cu copiii despre care se presupune că îi are împreună cu liderul rus.

Ce este S-400

S-400 este un sistem de apărare aeriană intrat în serviciul armatei ruse în 2007 și a fost conceput pentru a intercepta și doborî orice amenințare venită pe cale aeriană. O baterie de S-400 este compusă din mai multe vehicule: un centru de comandă, diferite stații radar mobile și până la 12 vehicule de lansare, camioane dotate fiecare cu câte patru rachete, potrivit defenseromania.ro.

Conceput pentru a intercepta elicoptere, avioane și rachete, inclusiv rachete de croazieră și balistice cu rază scurtă și medie de acțiune, sistemul S-400 poate localiza și lovi aproape orice tip de obiect zburător. S-400 are o rază maximă de 400 km și dispune de patru tipuri diferite de rachete, în funcție de raza necesară sau de tipul de țintă avut în vedere, cu o altitudine maximă de 31km și o rază maximă, la care radarul poate detecta ținta, de 700 km.

Foarte important S-400, la fel ca și variantele S 300, este proiecatat să lupte integrat cu restul sistemelor AA rusești: Tor M1, Pantsir, Tunguska, sau cu sistemele AA (apărare-antiaeriană) mai vechi cum ar fi S 200, una din primele variante proiectate în anii ’70. S-400 Triumf este un sistem stratificat autonom AA cu patru rachete diferite, astfel: racheta 40N6 cu sistem activ și autonom de căutare a țintei – pentru o rază de 400 km, racheta 48N6 cu sistem semiactiv, ghidată de radar pe prima parte a traiectoriei – pentru o rază de 250 km, racheta 9M96E2 specializată pe ținte foarte rapide și înalt manevriere – o rază maximă de 120 km și racheta 9M96E, o rachetă cu rază de 40 km.

Modul de operare a sistemului S-400 se desfășoară în trei etape: prima este depistarea țintei, apoi stabilirea traiectoriei și faza a III-a este decizia comandantului de a trage sau nu.

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