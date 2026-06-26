Ca șef al diplomației române – într-o perioadă furtunoasă (intern și internațional) – am privilegiat calea integrării Republicii Moldova (RM) în UE, chit că alianța „proeuropeană” care guverna pe atunci la Chișinău era plină de jucători la două capete. Atât la București, cât și la Chișinău opera vechea gardă din „statul profund” comunist. Colegii de aici și de dincolo gândeau la fel: Rusia nu poate fi învinsă și nici scoasă din RM, dar nimic nu ne împiedică să stoarcem „țărișoara” de resurse, instigând simultan nostalgia sovietică și unionismul agresiv, de tip interbelic. Vom înscena astfel o viață politică aparent pluralistă, dar suficient de instabilă pentru ca nicio reformă să nu instaleze o democrație funcțională, compatibilă cu aspirația europeană. Nu vă mai mirați că aproape toți campionii „unionismului” de la Chișinău de acum 20 de ani sunt azi pe față oamenii rușilor. 

După cum au remarcat toți analiștii serioși, invadarea Ucrainei de către trupele lui Putin a stopat acest circ de iluzii și păpuși rusești. Decisivă a fost și victoria – abil consolidată – a Maiei Sandu. Căderea lui Plahotniuc și mai ales condamnarea sa în justiția din RM exprimă simbolic această nouă etapă, care lasă în debaraua istoriei vandalismul postsovietic și comedia „unioniștilor” corupți pe ruble. RM din perioada Parteneriatului Estic e azi un stat-candidat care a început negocierile de aderare și e clar prezent în toate ecuațiile strategice postbelice, la pachet cu obiectivul Ucrainei alipite Vestului. 

Evoluțiile acestea spectaculoase le-au dat unora (poate chiar păpușarilor lui Plahotniuc) ideea de a reîncălzi scenariul unirii RO-RM, în loc de sau mult înainte de integrarea RM în UE. Da, procentul cetățenilor RM care doresc asta se apropie de 45%, dar mai e mult până când ar atinge măcar 51%, pentru a înclina balanța unui referendum. Un raport UE din 2025 spune că RM ar putea semna tratatul de aderare până în 2028. Dacă s-ar face un referendum de unire înainte de acea dată, ar trebui modificată și clauza de neutralitate din Constituția RM. Da, climatul bilateral e net ameliorat, iar dinamica regională pare să favorizeze curentul unionist și/sau integrarea. Dar nu mai suntem în 1859 sau 1918. Și nu putem imagina negocierile interstatale pentru o modificare pe cale diplomatică fără elucidarea aspectelor legate de succesiune, cetățenie, integrarea adminsitrativă, datoria publică și statutul celor două regiuni „problematice” (Transnistria, Găgăuzia). Nu mi se pare că statul român a pus această agendă în centrul dezbaterii publice, pentru a documenta judicios răspunsul cetățenilor la un eventual referendum. 

În schimb, s-a activat partidul SOS, al cărui grup parlamentar a depus la Camera Deputaților o propunere legislativă privind unirea RO-RM, miercurea trecută. Întrucât propunerea nu a fost dezbătută timp de 45 de zile, a fost adoptată tacit. E o acțiune în stilul Dumei de la Moscova: declarăm printr-un gest dictatorial-fantasmagoric că oblasturile din estul Ucrainei fac parte din Federația Rusă. Kakaia problema? Noroc că inițiativa „sosiștilor” dnei Șoșoacă a primit aviz negativ de la Guvern și de la comisiile juridică și pentru drepturile omului din Parlament. Plus că forumul decizional în speță este Senatul. Nu riscăm deci să ne trezim „uniți” cu RM peste noapte, în deplina perplexitate a partenerilor noștri internaționali, dar „propunerea” SOS va fi sigur folosită de Moscova și cozile ei de topor de peste Prut, pentru a scoate din ladă fantoma odiosului „jandarm român” venit să-i persecute pe sărmanii basarabeni rusofili și scriitori în chirilică. 

Înainte să culegem roadele paradoxale ale conflictului din Ucraina, trebuie să pricepem că avem nevoie de o victorie în războiul cultural din RM. Avem de partea libertății și capitalismului, sprijinite pe statul de drept, majoritatea parlamentară a președintei Maia Sandu și simpatia proactivă a cancelariilor europene. Trebuie să conlucrăm politic și economic bilateral mai intens și sistematic decât oricând, astfel încât eventuala pace ruso-ucraneană să prindă cele două capitale într-o absolută coordonare tactică și strategică. 

Putin însuși, ca și extenuata lui echipă (Medvev, Lavrov, Zaharova etc), știe că RM e pierdută pentru russki mir și că nu va putea eterniza șantajul transnistrean. Tocmai de aceea – sau și din acest unghi – instabilitatea politică de la București e o veste bună pentru Kremlin. Dacă vom reuși să urmărim interesele națiunii dincolo de circul partinic la care ne dedăm de aproape două luni, atunci pomenita coordonare București-Chișinău va putea reveni în prim-plan, cu idei proaspete și voința actualizată de a câștiga partida. 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a întâmplat acum câteva minute și e știrea momentului în politică! George Simion, liderul AUR, tocmai a făcut anunțul despre care se vorbește la toate posturile tv
Viva.ro
S-a întâmplat acum câteva minute și e știrea momentului în politică! George Simion, liderul AUR, tocmai a făcut anunțul despre care se vorbește la toate posturile tv
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Unica.ro
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.RO
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Politică 07:25
Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Politică 25 iun.
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Parteneri
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Adevarul.ro
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din străinătate”
Fanatik.ro
A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din străinătate”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Unde își duce Alexandru Ciucu fetele în vacanță în străinătate: „Este sigur soare și este un alt vibe”
Exclusiv
Stiri Mondene 25 iun.
Unde își duce Alexandru Ciucu fetele în vacanță în străinătate: „Este sigur soare și este un alt vibe”
Lora, dezvăluiri cu lacrimi în ochi. „Îmi era frică să nu mă lase... Am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică”
Stiri Mondene 25 iun.
Lora, dezvăluiri cu lacrimi în ochi. „Îmi era frică să nu mă lase… Am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică”
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Comuna din regiunea "Toscana României" atrage tot mai mulţi orăşeni. Casele se vând pe bandă rulantă
ObservatorNews.ro
Comuna din regiunea "Toscana României" atrage tot mai mulţi orăşeni. Casele se vând pe bandă rulantă
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Mediafax.ro
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Redactia.ro
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii
KanalD.ro
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii

Politic

Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Politică 07:25
Guvern minoritar în România. Condițiile puse de Nicușor Dan și calculele partidelor în Parlament
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Politică 25 iun.
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație