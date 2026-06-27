Disconfort termic accentuat și nopți tropicale în Capitală

Valul de căldură extremă va rămâne intens deasupra Municipiului București până miercuri dimineață, când temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade Celsius, potrivit prognozei publicate sâmbătă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, în intervalul 27 iunie, ora 10:00 – 28 iunie, ora 10:00, disconfortul termic va fi accentuat în Capitală, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 32 și 34 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 18 și 20 de grade, ceea ce va determina o noapte tropicală.

ANM: valul de căldură se intensifică duminică

În intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, valul de căldură va persista și se va intensifica. Disconfortul termic va rămâne accentuat, iar ITU va depăși din nou pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii estimează o temperatură maximă de aproximativ 36 de grade Celsius, în timp ce minima va oscila între 19 și 21 de grade. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Conform prognozei ANM, de luni dimineață până miercuri, 1 iulie, la ora 10:00, căldura va continua să se intensifice, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat.

În această perioadă, temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade Celsius, iar cele minime se vor încadra între 20 și 23 de grade. Cerul va rămâne mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Bucureștiul, sub avertizări succesive de caniculă: cod roșu, de luni

Municipiul București se va afla sub atenționare Cod galben de caniculă în intervalul 27 iunie, ora 10:00 – 28 iunie, ora 10:00. Ulterior, Capitala va intra sub incidența unui Cod portocaliu, valabil între 28 iunie, ora 10:00 și 29 iunie, ora 10:00. Începând din 29 iunie, ora 10:00, și până la 1 iulie, ora 10:00, Bucureștiul va fi vizat de un Cod roșu de căldură extremă.

Cod roşu de caniculă în trei sferturi din ţară, inclusiv în Bucureşti, de luni până miercuri. Sursa foto: ANM

Recomandări pentru populație: Cum să vă protejați în zilele caniculare

Medicii și autoritățile recomandă prudență maximă și respectarea câtorva reguli stricte pentru a evita problemele grave de sănătate asociate cu temperaturile extreme:

Evitarea expunerii directe la soare: Este recomandat să nu părăsiți locuința și să evitați deplasările sau activitățile fizice intense în intervalul orar critic 11:00 – 18:00. Dacă ieșirea este obligatorie, folosiți haine lejere, din bumbac, de culori deschise, pălării de soare și ochelari.

Este recomandat să nu părăsiți locuința și să evitați deplasările sau activitățile fizice intense în intervalul orar critic 11:00 – 18:00. Dacă ieșirea este obligatorie, folosiți haine lejere, din bumbac, de culori deschise, pălării de soare și ochelari. Hidratare corectă și constantă: Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, fără a aștepta să apară senzația de sete. Sunt recomandate apa plată, apa minerală sau sucurile naturale de fructe. Evitați complet băuturile cu un conținut ridicat de cofeină (cafea, energizante, cola) sau alcoolul, deoarece acestea accelerează deshidratarea.

Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, fără a aștepta să apară senzația de sete. Sunt recomandate apa plată, apa minerală sau sucurile naturale de fructe. Evitați complet băuturile cu un conținut ridicat de cofeină (cafea, energizante, cola) sau alcoolul, deoarece acestea accelerează deshidratarea. Alimentație ușoară: Consumați alimente proaspete, în special fructe și legume bogate în apă (pepeni, roșii, castraveți), și evitați mâncărurile grele, grase sau foarte sărate, care solicită organismul în timpul digestiei.

Consumați alimente proaspete, în special fructe și legume bogate în apă (pepeni, roșii, castraveți), și evitați mâncărurile grele, grase sau foarte sărate, care solicită organismul în timpul digestiei. Protejarea locuinței: Țineți ferestrele închise și trase obloanele sau jaluzelele pe parcursul zilei, când temperatura exterioară este mai mare decât cea din casă. Aerisiți locuința doar noaptea târziu sau dimineața devreme, când aerul este mai răcoros.

Țineți ferestrele închise și trase obloanele sau jaluzelele pe parcursul zilei, când temperatura exterioară este mai mare decât cea din casă. Aerisiți locuința doar noaptea târziu sau dimineața devreme, când aerul este mai răcoros. Atenție sporită pentru categoriile vulnerabile: Copiii, persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cronice (în special cardiovasculare sau respiratorii) trebuie monitorizate cu atenție. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie în mașini parcate, chiar dacă este vorba de perioade extrem de scurte.

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