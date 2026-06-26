Cum a ajuns Eduard Glokner să dețină opt case în Marea Britanie

Recent, românul a anunțat că a cumpărat cea de-a opta locuință din portofoliul său imobiliar.

„Casa din spatele meu este a 8-a proprietate din portofoliul meu. Nu, nu este o țeapă. Nu este noroc. Nu sunt povești de pe internet. În spatele acestei achiziții stau ani de muncă, sacrificii, strategii de refinanțare și foarte multă răbdare.”, a scris acesta pe Facebook.

Eduard spune că a fost atras de investițiile imobiliare încă de la început, însă succesul a venit abia după ce a înțeles modul în care funcționează sistemul de finanțare din Marea Britanie.

Prima locuință a cumpărat-o în urmă cu aproximativ zece ani, cu un avans minim, iar ulterior a reinvestit constant folosind o strategie cunoscută în domeniul investițiilor imobiliare.

„Am folosit o strategie pe care investitorii britanici o folosesc de zeci de ani în UK: BRRRR (Buy, Refurbish, Refinance, Rent).”, a explicat acesta.

El susține că metoda presupune cumpărarea unei proprietăți care necesită renovare, creșterea valorii acesteia, refinanțarea și închirierea ei, pentru ca ulterior procesul să fie repetat.

Strategia prin care spune că și-a construit averea

Eduard Glokner susține că toate cele opt proprietăți au fost cumpărate folosind aceeași strategie.

„Secretul este simplu: Cumpără cea mai urâtă casă de pe cea mai bună stradă. Acolo se găsesc cele mai mari oportunități. După refinanțare, proprietatea merge în chirie. Chiria acoperă rata la bancă, iar tu continui să construiești avere pe termen lung prin aprecierea proprietății și reducerea datoriei.”

Potrivit acestuia, profitul nu provine doar din chirii, ci mai ales din creșterea valorii proprietăților în timp.

„Poate că £350-£400 net pe lună dintr-o casă nu pare impresionant la prima vedere. Știu la ce te gândești: «Prea mult stres pentru prea puțini bani.» Dar acum multiplică acea sumă cu 10 proprietăți și începi să vezi imaginea de ansamblu. Dintr-o dată, vorbim despre un venit pasiv care poate schimba complet situația financiară a unei familii.”

Eduard mai spune că „adevăratul câștig vine din aprecierea proprietăților în timp”: „ Pe măsură ce valoarea caselor crește, crește și averea ta.”

„Nu trebuie să fii milionar ca să începi”

În mesajele publicate în mediul online, Eduard Glokner încearcă să explice românilor interesați de piața imobiliară britanică faptul că, în opinia sa, investițiile nu sunt rezervate doar celor cu averi foarte mari.

„Nu trebuie să fii milionar ca să începi. Ai nevoie de educație, strategie, disciplină și disponibilitatea de a munci din greu la început. Dacă rămâi consecvent și iei decizii inteligente pe termen lung, rezultatele vor veni. Eu am plecat de la 0 și am ajuns la 8 proprietăți în mai puțin de 10 ani.”, susține românul.

Aproximativ 1,3 milioane de români au obținut statut de rezidență în Regatul Unit, conform statisticilor Home Office.

Alți români au ales în schimb să plece din Marea Britanie și să se întoarcă în țară.

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