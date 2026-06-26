Mitul apei plate pe caniculă. Lygia Alexandrescu, nutriționist: „Folosește excesiv sistemul renal și nu se reține în corp!”

În timp ce ghidurile clasice îndeamnă părinții să cumpere baxuri de apă plată, președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Lygia Alexandrescu, trage un semnal de alarmă uriaș: apa plată simplă consumată în exces în zilele toride ne poate face mai mult rău decât bine!

„Atunci când transpirăm, eliminăm apă și săruri minerale. A ne hidrata în această perioadă exclusiv cu apă fără minerale (apă plată foarte slab mineralizată) înseamnă o folosire excesivă a sistemului renal, adică noi bem apă, însă nu se reține nicio cantitate din aceasta și se elimină rapid. Singurul lichid care hidratează profund când este foarte cald este apa minerală naturală, care conține electroliți”, explică nutriționistul Lygia Alexandrescu.

Mai mult, specialistul desființează o altă practică frecventă: apa cu gheață oferită copiilor înainte de examen.

„Apa rece produce constricție vasculară la nivel digestiv. Practic, corpul va munci foarte mult să aducă temperatura apei de la 10 grade la temperatura internă a corpului, de 37 de grade. Acea muncă se transformă în căldură și, de fapt, ajungem să transpirăm și mai tare”, avertizează președintele Societății Române de Educație Nutrițională, recomandând apa la temperatura camerei și lactatele fermentate bogate în probiotice sau laptele simplu pentru copii.

Capcana din sticla cu apă: „Nu așteptați să apară senzația de sete!”

Conform ghidurilor oficiale emise de Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), o altă eroare majoră este trimiterea elevilor la examen cu sucuri, fresh-uri sau băuturi energizante pe post de „combustibil” pentru creier.

Experții internaționali avertizează că băuturile cu mult zahăr sau cofeină accelerează puternic deshidratarea și amplifică direct stările de anxietate, tremurul și atacurile de panică în fața foii de examen.

Testul culorii urinei: Copiii trebuie învățați să își verifice urina înainte de a pleca spre școală. Aceasta trebuie să fie transparentă sau de culoarea paiului deschis. Dacă este galben închis, creierul este deja privat de hidratarea optimă.

Copiii trebuie învățați să își verifice urina înainte de a pleca spre școală. Aceasta trebuie să fie transparentă sau de culoarea paiului deschis. Dacă este galben închis, creierul este deja privat de hidratarea optimă. Ce punem în ghiozdan: Apă minerală naturală plată sau ușor carbogazoasă (pentru aportul de săruri), din care elevul să ia câte o gură mică la fiecare 15–20 de minute.

Alimentația de examen: Ce alimente blochează memoria și aduc somnolența

Lygia Alexandrescu subliniază că există o legătură directă între randamentul cerebral și calitatea alimentelor ingerate în perioadele de stres psihic maxim: „Nutriţia corespunzătoare şi somnul suficient sunt cei mai importanţi factori care favorizează acumularea de energie necesară procesului de învăţare. Tensiunea nervoasă se amplifică atunci când alimentele pline de zahăr, grăsime şi sare sunt principala sursă de alimentaţie”.

Centrul American pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC – SUA) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă:

Mese mici și dese: O masă copioasă (șnițel, cartofi prăjiți, patiserie) obligă organismul să trimită fluxul de sânge către stomac pentru o digestie greoaie, lăsând creierul fără resurse și provocând o somnolență severă în timpul probelor. Meniul ideal de caniculă: Fructe și legume proaspete cu conținut uriaș de apă (pepene galben și roșu, prune, castraveți, roșii), pește și cereale integrale. Acestea asigură o eliberare treptată de energie și nu supraîncălzesc corpul.

Reguli de fier de la INSP pentru combaterea caniculei

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) amintește regulile generale de comportament în perioadele cu avertizări meteo:

Intervalul critic: Evitați, pe cât posibil, expunerea prelungită şi directă la soare între orele 11:00 – 18:00 . Folosiți creme cu factor de protecţie solară pe zonele expuse.

Evitați, pe cât posibil, expunerea prelungită şi directă la soare între orele . Folosiți creme cu factor de protecţie solară pe zonele expuse. Cum ne îmbrăcăm copiii: Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale (bumbac, in), de culori deschise.

Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale (bumbac, in), de culori deschise. Mutarea activităților: Evitați activităţile de exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit). Mutați totul în perioadele răcoroase ale dimineții sau serii.

Capcana din casă: Cum gestionăm locuința în siguranță

INSP și ASSMB trag un semnal de alarmă privind modul în care răcorim spațiile de studiu:

Păstrați ferestrele închise: Ţineţi ferestrele închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă. Blocați razele soarelui cu jaluzele.

Ţineţi ferestrele închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă. Blocați razele soarelui cu jaluzele. Regula celor 5 grade: Aerul condiționat trebuie reglat astfel încât temperatura din cameră să fie cu maximum 5 grade mai mică decât cea de afară, evitând astfel șocurile termice violente la ieșirea din casă.

Aerul condiționat trebuie reglat astfel încât temperatura din cameră să fie decât cea de afară, evitând astfel șocurile termice violente la ieșirea din casă. Pericolul ventilatoarelor: Nu utilizați ventilatoare dacă temperatura din cameră depăşeşte 32°C. Acestea plimbă aerul fierbinte ca un cuptor cu convecție, accelerând deshidratarea corpului.

Rețeaua de alertă din București: Ce măsuri a luat ASSMB

Capitala se confruntă cu temperaturi de foc, motiv pentru care Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a activat planurile de urgență pentru protecția cetățenilor:

Puncte de prim ajutor active: În zonele aglomerate din București sunt deschise puncte speciale de hidratare și prim ajutor, dotate cu aer condiționat și personal medical pregătit să ofere asistență rapidă în caz de leșin (lipotimie).

În zonele aglomerate din București sunt deschise puncte speciale de hidratare și prim ajutor, dotate cu aer condiționat și personal medical pregătit să ofere asistență rapidă în caz de leșin (lipotimie). Vulnerabilitate maximă: ASSMB solicită atenție maximă nu doar pentru elevi, ci și pentru sugari, femei însărcinate, bătrâni sau persoane cu afecțiuni cronice (diabet, boli cardiace, respiratorii).

Când este urgență majoră (112)? Dacă observați la dumneavoastră sau la copil semne precum: piele fierbinte, roșie și complet uscată (lipsa transpirației e semn de șoc termic), temperatură corporală de peste 39°C, puls rapid, dureri violente de cap sau confuzie, solicitați de urgență ambulanța la 112!

Meteorologii au anunțat în prima zi de Bacalaureat, cel la Limba română, o zi toridă, cu temperaturi care vor atinge în anumite zone chiar și 40 de grade Celsius, motiv pentru care Ministerul Educației recomandă: „Apă, aer condiționat și ventilatoare, fără însă să decaleze examenele din cauza codului rosu dat de gradele din termometre.





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