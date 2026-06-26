Data și ora la care trebuie să privești cerul

În acest an, Luna Căpșună (Luna Plină din luna iunie) va atinge faza maximă în noaptea de 29 spre 30 iunie. În seara zilei de luni, 29 iunie, Luna va răsări la orizont în jurul orei 21:00. Momentul astronomic maxim va avea loc marți dimineață, 30 iunie, la ora 02:57, în România. Pentru a o putea privi, ai nevoie de o vizibilitate bună, fără obstacole (clădiri înalte sau copaci).

De unde provine numele de „Luna Căpșună”

Deși denumirea sugerează o nuanță roz, „Luna Căpșună” nu va arăta diferit de o lună plină obișnuită. Conform Old Farmers Almanac, acest nume provine de la triburile amerindiene algonchine care asociau luna plină din iunie cu perioada coacerii căpșunilor, relatează The Washington Post.

Fenomenul din acest an are loc când luna se află aproape de apogeu – cel mai îndepărtat punct din orbita sa eliptică în jurul Pământului. Duminică noaptea, ea va fi la aproximativ 405.584 kilometri distanță de Terra, în comparație cu 357.264 kilometri, cât era pe 14 iunie, când s-a aflat la perigeu (cel mai apropiat punct).

„Iluzia Lunii”, efectul care face luna să pară mai mare

Dimensiunea aparentă a lunii depinde de distanța sa față de Pământ. Fiind mai departe decât în alte momente, „Luna Căpșună” din acest an nu va părea deosebit de mare. Totuși, datorită poziționării sale aproape de orizont la răsărit și apus, va părea mai mare pentru ochiul uman, un efect denumit „iluzia lunii”.

De asemenea, Luna plină din iulie, care va răsări pe 29, poartă denumirea de „Luna Cerbului” și marchează începutul unui sezon de eclipse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

unfake 26.06.2026, 22:18

Substantivul \"Luna\", ca denumire de planeta, se scrie intotdeauna cu majuscula.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Viva.ro
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Unica.ro
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.RO
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
Propagandiștii apropiați de Vladimir Putin „s-au activat” în urma scandalului de la Cluj-Napoca » Au același plan legat de România
GSP.RO
Propagandiștii apropiați de Vladimir Putin „s-au activat” în urma scandalului de la Cluj-Napoca » Au același plan legat de România
Parteneri
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Ilie Bolojan i-a răspuns lui Nicușor Dan, care a acuzat PNL că a generat un nou blocaj politic: „Ne-am mai fript!”
Politică 22:43
Ilie Bolojan i-a răspuns lui Nicușor Dan, care a acuzat PNL că a generat un nou blocaj politic: „Ne-am mai fript!”
Nicușor Dan: „Am revenit la blocajul politic”. Reacțiile partidelor care au fost la Cotroceni. Bolojan: „PNL nu a promis un cec în alb pentru Grindeanu”
LiveText
Politică 22:28
Nicușor Dan: „Am revenit la blocajul politic”. Reacțiile partidelor care au fost la Cotroceni. Bolojan: „PNL nu a promis un cec în alb pentru Grindeanu”
Parteneri
Infractor prins după o urmărire spectaculoasă. Un șofer și-a oferit mașina polițistului: „Urcați în spate!”
Adevarul.ro
Infractor prins după o urmărire spectaculoasă. Un șofer și-a oferit mașina polițistului: „Urcați în spate!”
Qatar a plătit pentru a avea suporteri la Cupa Mondială! Ce ofertă au primit cei 2.000 de susținători
Fanatik.ro
Qatar a plătit pentru a avea suporteri la Cupa Mondială! Ce ofertă au primit cei 2.000 de susținători
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Legătura neștiută dintre Patricia Vizitiu și Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor: „Ne știm de mulți ani”
Exclusiv
Stiri Mondene 19:14
Legătura neștiută dintre Patricia Vizitiu și Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor: „Ne știm de mulți ani”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, acuzată că cerșește pe internet: „Nu cer bani. Cer lucruri”. Cum au reacționat fanii
Stiri Mondene 17:57
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, acuzată că cerșește pe internet: „Nu cer bani. Cer lucruri”. Cum au reacționat fanii
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Ce amendă primeşti pentru vorbit la telefon în trafic de la 1 iulie. Sancţiuni mai drastice
ObservatorNews.ro
Ce amendă primeşti pentru vorbit la telefon în trafic de la 1 iulie. Sancţiuni mai drastice
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Parteneri
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Mediafax.ro
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Nicușor Dan a semnat! Ce se va întâmpla cu adaosul comercial la alimentele de bază
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat! Ce se va întâmpla cu adaosul comercial la alimentele de bază
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord
KanalD.ro
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord

Politic

Ilie Bolojan i-a răspuns lui Nicușor Dan, care a acuzat PNL că a generat un nou blocaj politic: „Ne-am mai fript!”
Politică 22:43
Ilie Bolojan i-a răspuns lui Nicușor Dan, care a acuzat PNL că a generat un nou blocaj politic: „Ne-am mai fript!”
Nicușor Dan: „Am revenit la blocajul politic”. Reacțiile partidelor care au fost la Cotroceni. Bolojan: „PNL nu a promis un cec în alb pentru Grindeanu”
LiveText
Politică 22:28
Nicușor Dan: „Am revenit la blocajul politic”. Reacțiile partidelor care au fost la Cotroceni. Bolojan: „PNL nu a promis un cec în alb pentru Grindeanu”
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Emil Boc nu are milă de sportivii ruși după ce s-au retras de la Cupa Mondială de la Cluj: „Nu putem sta ziua cu Uniunea Europeană și noaptea cu Rusia în pat!”
Fanatik.ro
Emil Boc nu are milă de sportivii ruși după ce s-au retras de la Cupa Mondială de la Cluj: „Nu putem sta ziua cu Uniunea Europeană și noaptea cu Rusia în pat!”
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație