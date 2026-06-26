Data și ora la care trebuie să privești cerul

În acest an, Luna Căpșună (Luna Plină din luna iunie) va atinge faza maximă în noaptea de 29 spre 30 iunie. În seara zilei de luni, 29 iunie, Luna va răsări la orizont în jurul orei 21:00. Momentul astronomic maxim va avea loc marți dimineață, 30 iunie, la ora 02:57, în România. Pentru a o putea privi, ai nevoie de o vizibilitate bună, fără obstacole (clădiri înalte sau copaci).

De unde provine numele de „Luna Căpșună”

Deși denumirea sugerează o nuanță roz, „Luna Căpșună” nu va arăta diferit de o lună plină obișnuită. Conform Old Farmers Almanac, acest nume provine de la triburile amerindiene algonchine care asociau luna plină din iunie cu perioada coacerii căpșunilor, relatează The Washington Post.

Fenomenul din acest an are loc când luna se află aproape de apogeu – cel mai îndepărtat punct din orbita sa eliptică în jurul Pământului. Duminică noaptea, ea va fi la aproximativ 405.584 kilometri distanță de Terra, în comparație cu 357.264 kilometri, cât era pe 14 iunie, când s-a aflat la perigeu (cel mai apropiat punct).

„Iluzia Lunii”, efectul care face luna să pară mai mare

Dimensiunea aparentă a lunii depinde de distanța sa față de Pământ. Fiind mai departe decât în alte momente, „Luna Căpșună” din acest an nu va părea deosebit de mare. Totuși, datorită poziționării sale aproape de orizont la răsărit și apus, va părea mai mare pentru ochiul uman, un efect denumit „iluzia lunii”.

De asemenea, Luna plină din iulie, care va răsări pe 29, poartă denumirea de „Luna Cerbului” și marchează începutul unui sezon de eclipse.

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