Apa și canalizarea se scumpesc cu aproape 30% de la 1 iulie

Noile tarife se vor simți direct în facturile oamenilor de la 1 iulie 2026, mai ales acolo unde clienții plătesc atât apa potabilă, cât și canalizarea. Operatorii spun că scumpirile sunt legate de strategiile tarifare asumate pentru investiții în infrastructura de apă și canalizare, inclusiv proiecte finanțate din fonduri europene.

Scumpirile nu se aplică automat tuturor locuitorilor din județele menționate, ci clienților aflați în aria de operare a companiilor care au anunțat noile tarife.

Ce localități din Ilfov sunt vizate de scumpirea Euro Apavol

În Ilfov, scumpirea vizează clienții Euro Apavol din aria de operare a companiei, nu automat tot județul. Documente ale operatorului indică localități precum Voluntari, Ștefăneștii de Jos, Berceni, Copăceni, Dascălu și 1 Decembrie, toate din județul Ilfov.

Euro Apavol operează și în afara județului Ilfov. În documentele companiei apar și Sinești, din județul Ialomița, precum și comune din Giurgiu, între care Buturugeni, Bulbucata, Toporu, Găiseni și Iepurești. De aceea, scumpirea trebuie prezentată ca fiind valabilă în aria Euro Apavol, nu ca o scumpire aplicată uniform tuturor locuitorilor din cele trei județe.

Apa și canalizarea se scumpesc cu aproape 30% de la 1 iulie. Județele din România unde oamenii vor plăti mai mult la factură
Județele din România unde apa și canalizarea se scumpesc cu aproape 30% de la 1 iulie. Foto: Imagine generată cu AI

În aria de operare Euro Apavol, tariful pentru apa potabilă crește de la 7,21 lei la 8,87 lei pe metru cub, fără TVA. Cu TVA de 11% inclus, prețul ajunge de la aproximativ 8 lei la 9,85 lei pe metru cub. Pentru canalizare și epurare, tariful urcă de la 5,70 lei la 7,64 lei pe metru cub, fără TVA. Cu TVA inclus, acesta ajunge de la 6,32 lei la 8,48 lei pe metru cub, se arată pe site-ul companiei.

Practic, pentru apă și canalizare, un client va plăti 18,33 lei pe metru cub, cu TVA inclus, față de aproximativ 14,32 lei în prezent. Creșterea totală este de aproape 28%. La un consum de 10 metri cubi pe lună, diferența ar fi de aproximativ 40 de lei în plus, doar din majorarea tarifelor pentru apă și canalizare.

Scumpirea este legată de fondurile europene

Euro Apavol susține că ajustarea tarifelor se aplică pentru întreaga arie de operare a companiei și este legată de proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată. Compania arată că majorarea nu este o decizie a autorităților locale sau a operatorului, ci o condiție pentru finanțarea proiectului major. Noile tarife au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr. 70 din 18 mai 2026, potrivit Ziare.com.

Consilierul județean Ionel Dancă, de la Forța Dreptei, a declarat pentru Ziare.com că o astfel de hotărâre nu a fost votată de Consiliul Județean Ilfov și că subiectul nu era trecut pe ordinea de zi a ședinței programate pentru 30 iunie. O sursă din cadrul Apavol a transmis aceleiași publicații că „decizia s-a luat de la minister”.

Tarife mai mari și la Apă Canal Sibiu

De la 1 iulie 2026, tarifele cresc și la Apă Canal Sibiu, operator care are arie de operare în județele Sibiu și Brașov. Prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită va fi de 7,81 lei pe metru cub, fără TVA, iar tariful pentru canalizare-epurare va fi de 5,89 lei pe metru cub, fără TVA.

În total, apa și canalizarea ajung la 13,70 lei pe metru cub, fără TVA. Cu TVA de 11% inclus, costul total ajunge la aproximativ 15,21 lei pe metru cub. Operatorul spune că tarifele sunt aprobate de ANRSC și că majorarea face parte din strategia tarifară, o cerință obligatorie în contractul de finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov.

În Timiș, apa și canalizarea ajung la peste 21 de lei pe metru cub

Și Aquatim, operatorul din Timiș, a anunțat tarife noi de la 1 iulie 2026. Apa potabilă va costa 10,47 lei pe metru cub, cu TVA inclus, iar canalizarea va costa 10,60 lei pe metru cub, cu TVA inclus. În total, clienții care plătesc ambele servicii vor ajunge la 21,07 lei pe metru cub.

În prezent, Aquatim are un tarif de 8,56 lei pe metru cub pentru apă și 8,72 lei pe metru cub pentru canalizare, cu TVA inclus. Diferența totală este de 3,79 lei pe metru cub, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 22%.

Aquatim spune că noile tarife se vor aplica în toate localitățile din județul Timiș în care compania furnizează servicii de apă și canalizare. Operatorul susține că are în derulare investiții de peste 240 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelelor, iar aproximativ 80% din sumă este asigurată din fonduri europene nerambursabile. Operatorii explică scumpirile prin strategiile tarifare asumate pentru proiecte de modernizare și extindere a rețelelor de apă și canalizare, iar banii sunt folosiți pentru cofinanțări, lucrări de modernizare, extinderea rețelelor și menținerea serviciilor.

Clienții trebuie să verifice operatorul care le furnizează serviciile, pentru că tarifele nu sunt stabilite la nivel de județ întreg, ci în funcție de compania care operează rețeaua locală. De asemenea, trebuie verificat dacă factura include doar apă, doar canalizare sau ambele servicii. Diferența cea mai mare se vede în gospodăriile care plătesc și apa potabilă, și canalizarea.

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