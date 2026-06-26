Un zgârie-nori cu 108 etaje

Clădirea, cunoscută sub numele de CITIC Tower sau China Zun, este un zgârie-nori cu 108 etaje situat în cartierul central de afaceri al Beijingului, în China. Este sediul central al conglomeratului de stat CITIC Group.

La faţa locului s-a înregistrat o prezenţă masivă a forţelor de ordine, unele drumuri de acces fiind închise pentru autovehicule.

Poliţia a împiedicat unele persoane să facă fotografii şi le-a cerut altora să le şteargă pe cele deja făcute, îndepărtând în acelaşi timp oamenii de lângă clădire. Două panouri de sticlă de la un etaj superior au fost avariate.

Nu a existat niciun comentariu oficial imediat. Administraţia municipală din Beijing nu a răspuns la o solicitare de comentariu trimisă prin fax de către Reuters.

„Ştim cu toţii de ce!”: poliția a îndepărtat rapid martorii

Un curier cu care Reuters a vorbit şi care s-a aflat în apropierea clădirii a povestit că în jurul orei 18:00, ora locală (13:00 ora României), venea dintr-o zonă din apropiere şi s-a grăbit să ajungă la CITIC Tower după ce a auzit o bubuitură puternică. „A fost un zgomot foarte puternic – mai puternic decât artificiile”, a spus el.

El a declarat că a filmat un videoclip cu aeronava intrată în clădire, dar l-a şters ulterior de teamă să nu fie prins de poliţie.

Un alt curier cu care a vorbit Reuters a spus că a venit la faţa locului după ce a văzut imagini neconfirmate pe reţelele sociale care arătau rămăşiţele unei aeronave mici pe un drum de lângă clădire.

Postările de vineri referitoare la clădire au fost rapid eliminate de pe reţelele sociale chinezeşti. O căutare a numelui clădirii în aplicaţia Xiaohongshu a afişat doar postări datate joi.

Zeci de maşini de poliţie şi mai multe autospeciale de pompieri erau aliniate pe străzile din jurul clădirii.

Un ofiţer de poliţie le-a cerut jurnaliştilor de la Reuters să părăsească locul incidentului. Întrebat de ce trebuie să plece, ofiţerul de poliţie a răspuns: „Ştim cu toţii de ce!”

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