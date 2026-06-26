Regula pentru anvelope se aplică și șoferilor străini

Italia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru mulți turiști europeni, inclusiv pentru cei care aleg să călătorească cu propriul autoturism. Însă înainte de plecare, șoferii trebuie să verifice cu atenție anvelopele mașinii, pentru a evita sancțiuni costisitoare, relatează Heute.

Potrivit avertismentului transmis de ÖAMTC, clubul austriac de automobile, motociclete și turism, în Italia sunt în vigoare reguli speciale privind utilizarea anvelopelor de iarnă și all-season în perioada de vară.

Legislația italiană nu îi vizează doar pe șoferii locali. Toate autovehiculele care circulă pe teritoriul Italiei, inclusiv cele înmatriculate în străinătate, trebuie să respecte aceste prevederi. Astfel, între 16 mai și 15 octombrie, anvelopele de iarnă și cele all-season pot fi utilizate doar dacă indicele lor de viteză este cel puțin egal cu cel înscris în certificatul de înmatriculare al vehiculului. Excepția se aplică doar motocicletelor. În schimb, regulile vizează autoturismele, autorulotele, autoutilitarele și remorcile.

Ce este indicele de viteză și cum poate fi verificat

Mulți șoferi nu știu că informația esențială se află chiar pe flancul anvelopei.

Pe lângă dimensiunea pneului, este inscripționată și o literă care indică viteza maximă admisă pentru respectiva anvelopă. De exemplu, în inscripția „225/55 R17 H”, litera „H” indică faptul că anvelopa este omologată pentru viteze de până la 210 km/h. Indicele de viteză al anvelopei trebuie să fie identic sau superior celui înscris în documentele mașinii. În certificatul de înmatriculare, această informație se regăsește, de regulă, la rubrica A13.

Principalii indici de viteză ai anvelopelor:

Q = până la 160 km/h;

R = până la 170 km/h;

S = până la 180 km/h;

T = până la 190 km/h;

H = până la 210 km/h;

V = până la 240 km/h;

W = până la 270 km/h;

Y = până la 300 km/h.

De exemplu, dacă în certificatul de înmatriculare este trecut indicele „H”, șoferul nu poate utiliza în perioada mai-octombrie anvelope de iarnă cu indice inferior, cum ar fi „T”.

Amenzi de până la 1.731 de euro

Șoferii surprinși circulând cu anvelope care nu respectă cerințele legale riscă amenzi cuprinse între 430 și 1.731 de euro. În plus, autoritățile italiene pot dispune imobilizarea temporară a vehiculului până la montarea unor anvelope conforme.

Specialiștii recomandă tuturor celor care pleacă în vacanță în Italia să verifice atât marcajele de pe anvelope, cât și datele din certificatul de înmatriculare înainte de plecare. O verificare care durează doar câteva minute poate evita cheltuieli de sute sau chiar mii de euro.

Italia a introdus de la 1 iunie dreptul la rambursarea taxei de autostradă

De la 1 iunie, Italia a introdus un sistem de rambursare a taxelor de autostradă pentru șoferii afectați de ambuteiaje și lucrări rutiere. Autoritățile din Peninsulă nu au decis încă dacă și în ce condiții turiștii străini pot solicita aceste rambursări. Valoarea rambursării depinde de lungimea traseului și de timpul pierdut în trafic. Pentru drumurile între 30 și 50 de kilometri, o întârziere de cel puțin 10 minute față de timpul normal poate fi suficientă pentru despăgubire.

Pe traseele mai lungi de 50 de kilometri, pragul minim este de 15 minute.

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