Cum a apărut Florin Piersic la 90 de ani, la Piatra Fest 2026. Imaginile cu marele actor au emoționat publicul

Florin Piersic continuă să fie prezent la evenimente culturale, chiar și la vârsta de 90 de ani. Marele actor a participat la Piatra Fest 2026, unde a fost întâmpinat cu aplauze și multă căldură de public. Imaginile surprinse la Piatra-Neamț au devenit rapid virale în mediul online.

Florin Piersic, întâmpinat cu aplauze la Piatra Fest 2026

Florin Piersic rămâne una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului și filmului românesc. Deși a împlinit 90 de ani, actorul continuă să accepte invitații la evenimente publice și să se întâlnească cu admiratorii săi.

Recent, maestrul a fost prezent la Piatra Fest 2026, desfășurat la Piatra-Neamț. Apariția sa a fost întâmpinată cu entuziasm de cei prezenți, care l-au primit cu aplauze și numeroase semne de apreciere. Pentru eveniment, Florin Piersic a ales o ținută clasică și elegantă. Actorul a purtat un costum negru, o cămașă albă, completată de o cravată roșie, iar în picioare a avut pantofi negri.

Maestrul a pășit încet, sprijinindu-se de un baston și de cei aflați în apropierea sa, însă acest lucru nu i-a diminuat prezența impunătoare. Imaginile publicate ulterior în mediul online au fost distribuite de numeroși admiratori.

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Un moment special pentru publicul din Piatra-Neamț

În cadrul evenimentului, Florin Piersic a fost întâmpinat cu multă căldură de spectatori, care s-au bucurat să îl revadă.

„Piatra-Neamț a trăit un moment deosebit în cadrul Piatra Fest 2026, odată cu întâlnirea dintre îndrăgitul actor Florin Piersic și publicul care l-a întâmpinat cu aplauze, admirație și multă căldură.

Cu farmecul și umorul care l-au consacrat, marele artist a oferit celor prezenți o întâlnire memorabilă, presărată cu povești, emoții și amintiri, într-o atmosferă de suflet.

Vă invităm să urmăriți imagini de la acest moment special, în care una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului și filmului românesc s-a aflat din nou în mijlocul publicului din Piatra-Neamț”, a scris Monitor TV pe Facebook.

O carieră care continuă să inspire generații

Florin Piersic este unul dintre cei mai apreciați actori români, cu o carieră de peste șase decenii. De-a lungul timpului, a interpretat numeroase personaje memorabile, printre care Mărgelatu și Harap-Alb, devenind una dintre figurile emblematice ale cinematografiei și teatrului românesc.

Prezența sa la Piatra Fest 2026 a reprezentat unul dintre momentele speciale ale evenimentului, iar imaginile cu actorul au fost apreciate de mii de persoane în mediul online, confirmând încă o dată afecțiunea de care se bucură din partea publicului.

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