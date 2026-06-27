Adrian Nartea, despre momentele de cumpănă din căsnicie: „Intrasem într-o criză foarte mare”

La un moment dat, povestea de dragoste cu soția lui, Alina, alături de care este de 16 ani, a fost zguduită de o criză profundă, care a fost la un pas să pună capăt mariajului.

Adrian Nartea: „ Intrasem într-o criză foarte mare de cuplu”

Deși faima adusă de rolul principal din serialul „Vlad” i-a schimbat cariera radical, prețul plătit în viața personală a fost unul uriaș. Adrian Nartea a recunoscut cu o sinceritate debordantă, în podcastul realizat de Teo Trandafir, că programul de filmare de dimineața până seara a creat o prăpastie uriașă între el și partenera sa de viață. În timp ce el strălucea sub lumina reflectoarelor, Alina ducea singură greul de acasă.

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„Acea perioadă a fost foarte grea pentru noi, ca și cuplu, pentru că eu plecam dimineața la ora 5, mă întorceam seara la 7, 8. Ea era mereu cu Mara, trebuia să o gestioneze pe ea. Intrasem într-o criză foarte mare de cuplu. Petra, fiica noastră, a venit într-un moment în care noi eram destul de în criză, tulburi”, a dezvăluit actorul.

Adrian Nartea și soția au apelat la psiholog

Când totul părea că se prăbușește, cei doi au luat o decizie radicală pentru a-și salva familia. Au apelat de urgență la ajutor specializat. Perioada pandemiei, deși dificilă pentru mulți, a funcționat ca un colac de salvare pentru ei, forțându-i să petreacă timp împreună și să își rezolve problemele cu ajutorul unui psiholog.

„Am făcut terapie de cuplu, am încercat să dregem lucrurile și din încercarea asta a apărut Petra. Atunci, cumva, lucrurile s-au domolit (…) Mi-am dat seama că oricâtă glorie aș avea pe scenă, acasă este altceva”, a completat Adrian Nartea.

Foto: Facebook/Instagram

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