Fosta locuință a lui Florin Salam din Popești Leordeni a fost transformată într-un hotel de lux, complet echipat cu camere de închiriat, restaurant, bar, SPA și piscină. Familia artistului a decis să înceapă această afacere promițătoare, iar Betty Salam, fiica sa, s-a ocupat personal de promovarea noului proiect.

Tânăra de 24 de ani a prezentat hotelul pe rețelele sociale, arătând transformările impresionante realizate în fostul cămin al familiei. Vila, care avea inițial un design ultramodern, cu living spațios, bucătărie utilată complet, dormitoare elegante și o curte generoasă de 600 mp, a fost reconfigurată pentru a oferi oaspeților facilități de top.

„Voi deschide curând noul hotel, împreună cu familia mea. După cum bine se vede, în spate facem o mică ședință foto pentru preparatele pe care voi o să le mâncați și sunt sigură că o să vă placă. Aici la vară veți veni la piscină, avem SPA, cel mai tare penthouse și multe camere”, a spus Betty Salam pe TikTok, într-un videoclip în care a făcut turul hotelului.

Florin Salam pare să urmeze exemplul nașului său, Adrian Minune, care și-a deschis propriul hotel în Ștefănești, în primăvara acestui an. Vila, scoasă la vânzare cu 380.000 de euro în trecut, are acum un nou scop și promite să devină un hotel de top. Doar liftul exterior a costat câteva zeci de mii de euro.

Roxana Dobre se ocupase inițial de amenajarea casei din Popești Leordeni

Roxana Dobre spunea în urmă cu ceva timp că ea s-a ocupat de amenajarea casei din Popești Leordeni. Acum, familia lui Florin Salam s-a mutat într-un apartament spațios din zona de Nord a Capitalei.

„Este exact aşa cum ne-am dorit noi. Ne-am străduit să ne iasă pe placul nostru. Mie îmi place foarte mult genul ăsta de casă. Îmi place foarte mult albul. Nu am vrut să mai merg pe nicio culoare închisă. Am vrut să iasă altfel, dar mi-am pierdut răbdarea pentru că am dat de oameni neserioşi.

Îmi prind urechile un pic în tehnologia asta a lor de ultimă generaţie. Avem cuptor cu display cu poze şi care se poate programa prin telefon. Trebuie să recunosc că eu nu prea gătesc decât atunci când vrea Florin ceva. Când vrem să ne «porcim» prăjesc cartofi, fac un grătar şi salată, cu mare drag.

În rest, mama este bucătăreasa noastră. Uşile sunt din sticlă pentru că aşa am vrut eu. Îmi place pentru că este o casă foarte frumoasă, dar albul e foarte pretenţios. Acum, dacă mă plimb puţin şi îmi cade un fir de păr, se vede imediat. Pe jos am optat pentru un parchet lucios. Toată casa asta eu am decorat-o şi nu am vrut să fie încărcată, pentru că nu-mi place. Avem trei dormitoare, o baie pentru musafiri şi o alta pentru noi. Lui Florin îi place să aibă spaţiu în baie. În dormitor, avem un pat scump, dar în care nu ne odihnim”, a declarat partenera lui Florin Salam într-un interviu oferit în urmă cu ceva timp.

