Andra și Cătălin Măruță, care au împreună doi copii, pe David și pe Eva, s-a căsătorit civil pe 10 august și religios pe data 23 a aceleiași luni. Cei doi se află în prezent în Marbella, Spania, unde au o casă de vacanță.

Povestea de dragoste dintre cei doi

Întâlnirea dintre Andra și Cătălin a avut loc în 2006, la emisiunea Tonomatul DP 2, pe care Cătălin o prezenta la acea vreme. Interesant este că nu a fost dragoste la prima vedere. Andra a mărturisit în trecut: „Ne-am văzut prima dată la el la emisiune la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe bărbatul cu care mi-aș petrece toată viața, mai ales când avea părul lung. Nu mi-a plăcut deloc. Când s-a tuns, am început să-l privesc cu alți ochi”.

Relația lor s-a dezvoltat treptat, de la prietenie la iubire, apoi căsătorie și, în cele din urmă, au devenit părinți. La nunta lor din 2008, tradiția cu furatul miresei nu a lipsit. Andra a fost furată de un grup de prieteni, iar Cătălin a trebuit să plătească un preț mare: să cânte și să danseze breakdance pentru a-și putea revedea aleasă inimii.

Cum sărbătoresc în avans

Cuplul a ales să sărbătorească această ocazie specială în Marbella, unde au o casă de vacanță. Au împărtășit pe rețelele sociale câteva imagini din vacanță, însoțite de un mesaj emoționant: „Ne place să râdem împreună și după 17 ani de căsnicie. Acum, înainte să ieșim în oraș, nu mai facem noi poze… ni le face David. Și nu putem decât să zâmbim, pentru tot ce a fost, ce e și ce urmează”.

De-a lungul anilor, Andra și Cătălin au trecut prin multe împreună. De la începuturile lor ca prieteni, la statutul de cuplu celebru și părinți dedicați, relația lor a evoluat constant. Faptul că au reușit să mențină o relație puternică în ciuda presiunilor vieții publice este remarcabil.

„Nu cred că există niciun secret. Dacă există iubire și comunicare și știi să te lupți, adică dacă asta îți dorești, pentru că sunt sigură că toți oamenii se iubesc când merg spre căsnicie, dar important e cât de mult îți dorești să fii acolo, știi? Unii renunță pe parcurs destul de repede, de-asta se despart, de-asta auzim în stânga și în dreapta de divorțuri. Eu nu știu dacă pot să dau un sfat. E o luptă pentru iubire, pentru a fi bine tu cu tine și cu el. Nu zice nimeni că e ușor, dar trebuie să-ți dorești să fii acolo, în căsnicie, în familie”, a spus Andra, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Așadar, povestea Andrei și a lui Cătălin Măruță este un exemplu de dragoste durabilă și dedicare reciprocă. Aniversarea celor 17 ani de căsnicie reprezintă nu doar o sărbătoare personală, ci și o sursă de inspirație pentru mulți fani ai cuplului.

