Imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Artista a avut o rochie de mireasă inedită

Artista a ales o rochie de mireasă care a ieșit complet din tipare: un corset alb elegant, combinat cu o fustă mulată care i-a pus în valoare silueta. Șerban Balaban a fost la rândul său impecabil, purtând un costum alb și o cămașă neagră, în perfectă armonie cu stilul Oanei.

Decorul a fost cu adevărat spectaculos, cu flori albe care au creat o atmosferă romantică și artificii colorate care au luminat întreaga plajă. Buchetul Oanei Radu, realizat tot din flori albe, a completat perfect scena, adăugând un plus de eleganță ceremoniei.

Primele imagini de la cununie au fost deja făcute publice și arată un cuplu fericit, strălucind în ziua lor specială. Prietenii, familia și apropiații au fost martori la acest moment unic, transformând evenimentul într-o adevărată poveste de dragoste modernă.

Oana Radu și Șerban Balaban încep, astfel, un nou capitol împreună, iar fanii lor sunt deja în extaz la gândul acestui moment de neuitat.

După divorțul de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a mai dat o șansă la fericire. La mai bine de un an distanță, Oana Radu s-a îndrăgostit de colegul ei din formație, toboșarul Șerban Balaban.

Oana Radu și Șerban Balaban s-au logodit la Paris

La finalul anului 2024, Oana Radu și Șerban Balaban s-au logodit la Paris, în timpul unei escapade romantice.

„De când l-am întâlnit pe Șerban, simt că a meritat totul, că nu există nicio greutate, că nu a fost nimic greu. Că a meritat să trăiesc tot ca să am o astfel de fericire. Și dacă nu o să dureze, dacă Doamne ferește se termină mâine, sunt fericită.

În relația cu Șerban îmi pare rău că nu pot să-i ofer încrederea asta oarbă pe care o merită. Din cauza trecutului, fără să vrei, ești mereu în gardă”, a recunoscut solista în podcastul lui Bursucu.

„Mă căsătoresc pe 4 septembrie. Ceremonia este în Mamaia pe plaja Azimuth. Cei mai apropiați oameni, 300 – 400. Cică nașul plătește ținutele. O să am echipa mea de make-up și hairstyling acolo, pentru că o să-mi schimb și look-ul. Așa am visat eu! Lui îi ajunge un costum”, a declarat Oana Radu, pentru Viva.ro.