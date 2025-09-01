În weekend, Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali. După cum anunțase înainte de eveniment cântăreața, nunta a durat două zile, festivitățile din Turcia au început sâmbătă, iar apoi duminică a avut loc petrecerea, care s-a încheiat spre dimineață.

Tradiții turcești la nuntă

Ziua de sâmbătă a fost marcată de o ceremonie cu adevărat autentică, inspirată din cultura turcească. Otilia a ales să poarte un caftan alb cu aer regal, amintind de sultanele de odinioară. Pentru a găsi rochia perfectă, artista a colindat Istanbulul timp de două zile, până să ia decizia finală. Inițial, se gândise la o nuanță roșie, însă alb – o alegere aprobată și de familie – a fost varianta finală.

Atmosfera a fost completată de costume tradiționale, ritualul henna, muzică live cu lăutari și dansuri pe ritmuri turcești, totul desfășurându-se la restaurantul din Therma Yalova, proprietatea familiei soțului ei. Nu a lipsit nici tradiția verilor miresei, care au blocat simbolic ieșirea din casă până ce mirele a „plătit” pentru a o lua.

Cum a fost petrecerea de nuntă

Duminică, 31 august, a avut loc petrecerea de nuntă la restaurantul unui hotel de cinci stele. Îmbrăcată într-o rochie de mireasă albă, foarte modernă și decoltată, Otilia Bilionera a făcut furori la petrecere. Și Bekir Ali a fost foarte elegant, într-un costum negru, cu cămașă albă.

Lista invitaților a fost mai restrânsă – aproximativ 250 de persoane – pentru a crea o atmosferă intimă. Artista a adus cu ea circa 30 de rude din România. Acestea au încins ringul de dans, au jucat chiar și o horă.

Meniul serii a inclus delicii turcești tradiționale, dar și preparate preferate de mireasă. S-au pregătit două torturi – unul ales de cuplu și unul special pentru Otilia, un velvet cake cu banane și căpșune. Muzica a fost un mix de ritmuri turcești și românești, coveruri și un DJ cunoscut, completând astfel o experiență memorabilă pentru toți invitații.

În imaginile publicate pe Instagram, Otilia Bilionera apare pe ringul de dans, semn că la nunta cu Bekir Ali s-a distrat fără oprire.