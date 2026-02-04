Mihai Trăistariu le-a oferit fanilor un mic tur în apartamentul său din Constanța, locul pe care îl descrie, cu umor, drept „casa pisicilor”. Artistul a postat imagini din locuință pe rețelele de socializare și a povestit cum fiecare schimbare pe care o face este gândită, în primul rând, pentru confortul animalelor sale de companie.

Cântărețul spune că nu mai este de mult „casa lui”, ci a pisicilor, care au pus stăpânire pe fiecare colț. În living, spațiul este dominat de căsuțe special amenajate pentru feline, dar și de numeroase rafturi cu cărți, agende și dosare. Decorul păstrează o linie cromatică bine definită: canapele albastre și mobilier alb cu inserții în aceeași nuanță, care oferă un aer luminos și modern încăperii.

Mihai Trăistariu își amenajează casa în funcție de pisicile sale

Recent, Mihai Trăistariu a simțit nevoia unei schimbări și a decis să scoată din perete căsuțele montate anterior pentru pisici, înlocuindu-le cu două dulapuri lungi, menite să aducă mai multă ordine. Artistul a explicat că își dorește să organizeze mai eficient hârtiile, cărțile și documentele care ajunseseră să fie împrăștiate peste tot.

„Casa mea nu mai e demult casa mea! E casa pisicilor. Orice modificare fac în casă… o fac după pisoi. Tocmai ce am scos din perete căsuțele lor și am pus în loc cele două dulapuri lungi. Ca să nu mai stau cu hârtiile, cu dosarele, cu foile, cu caietele, cu cărțile, cu agendele… peste tot. Vreau să le aranjez ca lumea în dulapuri. Că altfel… camera asta e un conglomerat cu de toate”, a scris el pe Facebook.

Așa cum era de așteptat, imediat ce au fost montate dulapurile, pisicile au „inspectat” noile schimbări și și-au revendicat teritoriul. Artistul glumește că rămâne de văzut cum va acoperi găurile rămase în pereți: fie va monta un tapet în ton cu restul camerei, poate chiar cu imprimeu cu pisici, fie va opta pentru un var alb sau unul decorativ cu nisip și sclipici. Mihai Trăistariu a decis și a pus tapet pe peretele din sufragerie.

Și bucătăria este un spațiu generos, unde Mihai Trăistariu a început, de curând, să gătească mai des, inspirându-se inclusiv din sugestii oferite de inteligența artificială. Apartamentul reflectă perfect personalitatea artistului: o „dezordine ordonată”, o casă de burlac în care pasiunea pentru cărți, muzică și animale se îmbină.