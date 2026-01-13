Radu Bucălae, comediant și prezentator la matinalul de la Antena 1, și-a deschis recent ușile apartamentului din București pentru a le arăta fanilor săi de pe Instagram rezultatul spectaculos al amenajării interioare.

Cum arată apartamentul modern

Locuința în care acesta trăiește alături de soția sa, Alexandra, reflectă un stil modern și rafinat, fiind descrisă de Radu ca „un vis împlinit”. Apartamentul situat într-un ansamblu rezidențial de lux impresionează încă de la intrare. Holul spațios, decorat în tonuri neutre, este dotat cu oglinzi mari care creează iluzia unui spațiu mai amplu, un dressing generos și un spațiu dedicat pentru mașina de spălat și uscător.

„Hai să îți arăt cel mai frumos apartament”, spune Radu Bucălae în filmulețul său de pe Instagram, arătând cu mândrie fiecare colțișor al casei, scrie Click. Dormitorul, un spațiu de relaxare și confort, este echipat cu un pat matrimonial de 2×2 metri, o măsuță de machiaj pentru Alexandra și un dulap spațios. Însă detaliul care fură privirile este soluția ingenioasă pentru aparatul de aer condiționat. Ascuns într-un suport personalizat care se integrează perfect în designul camerei, acesta se asortează cu tapetul sofisticat de deasupra patului.

„Este aer condiționat. Ei l-au pus ca să se asorteze cu designul, mai exact cu tapetul ăsta care arată foarte mișto. E stil tambur, așa ca la acordeon”, a explicat comediantul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

De ce lui Radu Bucălae îl place mult livingul

Zona de lucru a fost gândită pentru a îmbina utilul cu plăcutul. Un birou spațios în formă de L și un colț dedicat lecturii le oferă celor doi soți confortul necesar pentru a lucra de acasă. Pe lângă designul practic, fiecare colț al casei emană eleganță și funcționalitate.

Livingul, însă, este piesa centrală a casei. Cu o canapea pe care Radu o descrie drept «cea mai confortabilă de pe pământ», acest spațiu este locul preferat al familiei. Bucătăria, de asemenea, iese în evidență prin soluțiile de depozitare discrete și un espressor de cafea încorporat direct în mobilier, o caracteristică despre care Radu vorbește cu entuziasm:

„Punctul de atracție al bucătăriei. Apartamentul nostru este un vis împlinit”. Stilul modern, combinat cu atenția la detalii, face ca această locuință să fie demnă de paginile unui catalog de design interior. Radu Bucălae și-a transformat casa într-un spațiu plin de eleganță și confort, perfect pentru viața de familie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE