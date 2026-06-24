Imagini din casa în care locuiește Babasha. Și-a cumpărat vilă în Domnești și e vecin cu Dorian Popa

Babasha traversează una dintre cele mai bune perioade din viața sa. Artistul și-a achiziționat recent o vilă impresionantă în Domnești, unde urmează să se mute alături de iubita sa, Mălina, și fiul lor, Cairo. Proprietatea a atras deja atenția lui Dorian Popa, care a fost curios să descopere noua locuință a cântărețului.

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Babasha și-a cumpărat o vilă impresionantă în Domnești

La doar 24 de ani, Babasha a făcut un pas important și și-a achiziționat o locuință care atrage toate privirile. Artistul și partenera sa, Mălina, se pregătesc să se mute în noua lor casă din Domnești, o proprietate amenajată într-un stil modern, cu accente elegante și spații generoase.

Vila se remarcă prin designul realizat în contrast de alb și negru, iar lucrările de amenajare sunt încă în desfășurare. Chiar și așa, imaginile din interior au stârnit deja numeroase reacții în mediul online.

Printre cei care au vizitat proprietatea se numără și Dorian Popa, noul vecin al artistului, care a făcut un tur al casei și a observat detaliile care diferențiază locuința de alte proiecte similare.

Baia cu geam spre dormitor, elementul care a atras atenția

Unul dintre cele mai comentate elemente ale casei este zona de relaxare. Babasha a ales o soluție neobișnuită pentru amenajarea băii, montând un geam de mari dimensiuni care oferă o vedere directă spre dormitor.

Această alegere a atras imediat atenția celor care au văzut imaginile din locuință, inclusiv a lui Dorian Popa, care a rămas surprins de conceptul ales de artist. De asemenea, bucătăria impresionează prin dimensiuni și prin designul modern, fiind gândită ca unul dintre punctele centrale ale casei.

Un detaliu special dedicat familiei

Dincolo de finisajele moderne și elementele spectaculoase de design, Babasha a vrut ca locuința să reflecte și latura sa de familist. În living, artistul a ales să amplaseze un tablou cu el, iubita sa și fiul lor, Cairo. Imaginea ocupă un loc important în decorul casei și simbolizează noua etapă din viața familiei.

Artistul a declarat în mai multe rânduri că familia reprezintă prioritatea sa, iar noua locuință a fost gândită pentru a le oferi tuturor confort și liniște.

Babasha, despre relația cu fiul său: „Țărane îi spun”

Pe lângă succesul profesional și investițiile importante, Babasha spune că se simte împlinit și pe plan personal. Fiul său, Cairo, care a împlinit recent un an, ocupă un loc central în viața artistului.

Cântărețul a povestit ce apelative folosește în familie atunci când vorbește cu băiețelul său. „Țărane îi spun. Ce faci, băi, țărane?, așa îi spun. Sau…căpălău. Adică, noi așa ne alintăm. Prima oară facem mișto. Dacă nu faci mișto puțin unul de altul înseamnă că nu ții la celălalt. Mă mint întruna că seamănă cu mine, dar e mă-sa întreg. În primul rând, că e alb ca laptele. Aștept și afta, ce să fac?!”, a mărturisit Babasha.

Fostul concurent de la „Desafio: Aventura” a avut în 2025 cea mai ascultată melodie din România pe Spotify

Anul 2025 i-a adus lui Babasha încă o satisfacție pe plan muzical: melodia „Cât vrei tu”, interpretată de el, a fost cea mai ascultată melodie din România pe Spotify. Iar în anul 2024, numele lui a fost pe prima pagină în presă, după ce a cântat în deschiderea concertului Coldplay de pe Arena Națională din București.

La acea vreme, artistul, pe numele lui real Vlad Babașa, a fost huiduit de un întreg stadion, pe motiv că a adus manelele pe scena unui concert internațional. Fost student la Universitatea Națională de Muzică din București, Babasha a fost apărat de solistul Chris Martin, iar apoi a avut colaborări cu artiști precum Inna, Delia sau Antonia.

Melodiile cântate de Babasha au milioane de vizualizări pe YouTube, iar „Păi Naa”, care s-a auzit înaintea concertului Coldplay, se apropie de 100 de milioane de vizualizări.

În primăvara anului 2025, la doar câteva luni după ce dezvăluise că are o nouă relație cu o tânără pe nume Mălina, Babasha a devenit tătic, partenera lui de viață aducând pe lume un băiețel perfect sănătos.

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