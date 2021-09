După câteva luni petrecute în Republica Dominicană, în condiții greu de imaginat, Zanni a reușit să se întoarcă acasă cu marele premiu de la „Survivor România”. Tânărul artist și-a îndeplinit acum un mare vis și și-a cumpărat propriul apartament cu banii pe care i-a câștigat în emisiunea de la Kanal D.

Protejatul lui Alex Velea a făcut un filmuleț în care a prezentat tuturor noua lui locuință. Zanni este fericit și mândru de realizarea lui. Artistul a câștigat la „Survivor” marele premiu de 50.000 de euro.

„Este oficial! Mi-am cumpărat apartamentul, aceasta este cheia. Vă mulțumesc și celor care au fost lângă mine și m-ați susținut, pentru că ați contribuit la treaba asta! Sigur că și fără voi reușeam, la 70-80 de ani, dar cu ajutorul vostru am reușit la 23 de ani. Vă mulțumesc, vă sunt recunoscător!”, a declarat Zanni.

Zanni a crescut la orfelinat

Zanni, pe numele din buletin Zannidache Hubert Edmond, a crescut într-o sărăcie lucie, iar părinţii l-au lăsat la orfelinat şi au plecat să muncească în străinătate. Pentru a se întreține, artistul a lucrat în diferite domenii, însă de când Alex Velea l-a luat sub aripa lui protectoare totul s-a schimbat.

„Am copilărit, am supraviețuit până la 6 ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, povestea Zanni despre copilăria sa plină de lipsuri și probleme.

Artistul a povestit despre viața lui la oferlinat într-un interviu, iar declarațiile lui au impresionat pe toată lumea.

„Până la 6 ani nu știam ce se întâmplă cu viața mea, eram ca un animal. Îmi amintesc că au venit la un moment dat cu un tort și nu înțelegeam de ce toată lumea cânta. Nu știam că este ziua mea, că o dată pe an se sărbătorește, nu știam ce înseamnă zi de naștere. Nu știam că sunt băiat, ne băgau la dușuri pe toți. A fost teribil. Când am mers în alt centru, oamenii de acolo au început să mă învețe diverse lucruri pe care nu le știam. Ei au văzut că eram ca un animal. Miroseam tot ce primeam.

Nu înțelegeam niciodată dacă o să iau sau nu bătaie pentru ceva. Nu știam cum sunt regulile cu mesele. Știam doar că îmi este foame și așteptam să ni se dea ceva de mâncare. Nu a fost greu sau ușor, pentru că nu știam altfel. Eram neînțeles de toată lumea. Eram bătuți de cei mai mari. Nu aveam libertatea să mă joc, nu aveam prieteni. Aici am stat de la 6 până la 14 ani, când m-au dat afară, ca pe un câine. Mi-au dat o geantă, să îmi pun câteva haine, și gata! De acolo am plecat la un alt centru, care te primea cu condiția să continui școala. Am fost la școală până m-au dat afară și de acolo, după doi, trei ani. Nici nu m-au anunțat. Mi-au spus să plec”, a mărturisit Zanni într-un interviu emoționant pentru VIVA!.

