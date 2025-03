Victor Cornea și Andreea Bălan, care s-au logodit în luna decembrie a anului trecut în avionul care îi ducea spre Laponia, și-au luat o pauză de la programele lor încărcate, căci sportivul urmează să participe la noi competiții, noi turnee de tenis, iar artista a plecat în turneu în mai multe orașe din țară cu cel mai nou concert al ei.

De curând, ei le-au făcut o vizită părinților lui, care locuiesc în Sibiu. Andreea Bălan nu s-a abținut și a declarat încă o dată cât de mândră e de cariera logodnicului său, care este cel mai bine clasat jucător de dublu din România. Ea a și arătat imagini din casa socrilor ei, care au decorat scările casei cu toate medaliile, cupele și diplomele lui Victor Cornea. Nenumăratele premii au fost câștigate de-a lungul carierei lui de zeci de ani.

Cum arată casa părinților lui Victor Cornea

„Victor joacă tenis de la 9 ani neîncetat, a fost de 6 ori campion național la juniori și seniori, iar de 8 ani joacă numai în străinătate la cele mai mari turnee și ne reprezintă. Acasă, la părinții săi în Sibiu, are aproape 300 de trofee și fiecare trofeu reprezintă un turneu de 4 meciuri câștigate.

Mi-a spus că își amintește de fiecare meci și de fiecare experiență plăcută sau mai puțin plăcută pe terenul de tenis. Știe să piardă, dar cel mai important – știe să se ambiționeze și să o ia de la capăt în săptămâna următoare în altă țară.

Pentru a se menține in top 100 mondial, joacă 40 de săptămâni pe an și are peste 100 de zboruri ✈️ 💫 Nu e deloc ușor și performanță se face cu mari sacrificii 🙏 Eu sunt cea mai mândră pentru muncă, dedicarea, perseverență și disciplină de care da dovadă”, a zis ea în mediul online.

Victor Cornea a făcut și el câteva declarații chiar din casa părinților lui, de la Sibiu. „De la 9 ani…mă bucur că au fost cu folos și că las ceva în urmă și că inspir o generație de copii. Sper mai multe generații! Săptămâna viitoare în Franța joc, și tot așa. Apoi în Spania, apoi în Italia și apoi la București”.

Rămâne de văzut ce rezultate va avea Victor Cornea la următoarele competiții sportive, cert e că logodnica Andreea Bălan e cel mai mare susținător al lui.

Cu ce se ocupă părinții lui Victor Cornea

Tatăl tenismenului este cunoscut pentru performantele obținute în domeniul handbalului sibian. De asemenea, tatăl lui Victor Cornea a luptat pentru promovarea acestui sport în regiune. Bărbatul mai ocupă funcția de director al Sălii Transilvania din Sibiu.

În ceea ce o privește pe mama lui Victor Cornea, ea este profesoară de chimie. La scurt timp după ce jucătorul de tenis și artista au început o relație, el și-a dus iubita acasă, la părinți. Andreea Bălan mărturisea că are o relație foarte bună cu familia lui Victor Cornea, iar părinții lui au plăcut-o de la bun început. „I-am cunoscut părinții la câteva săptămâni după ce ne-am cunoscut noi. Părinții sunt minunați și tocmai de aceea are și el această educație”, a declarat vedeta, potrivit Click!

Totodată, cântăreața a și reacționat după ce au apărut zvonuri potrivit cărora părinții lui nu ar fi de acord cu ea. „Ce vreau să clarific! Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol unde scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat! Părinții lui mă acceptă. Am fost acasă la el, la Sibiu și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus vedeta la Antena Stars.

În 2023, cancan.ro scria că părinții lui Victor Vlad Cornea nu sunt deloc încântați de relația fiului lor cu celebra artistă. „Părinții lui Victor i-au spus deja că ei nu se vor opune, dar că nu sunt deloc încântați. Nu s-au ascuns, au fost foarte clari. Nu o vor pe Andreea pentru că este prea expusă publicului, are și copii.

Ei sperau ca băiatul să-și găsească o fată de vârsta lui sau mai mică, să se cunoască bine, apoi să se căsătorească. Toată familia este făcută foc, nu le place deloc că Victor e zilnic prin ziare, consideră că tot ceea ce se întâmplă, inclusiv această relație, îi distrage atenția de la drumul lui”, ar fi spus surse apropiate cuplului.

