Echipa antrenată de român a adunat 82 de puncte și s-a încununat campioană cu trei etape înainte de finalul campionatului, iar acum toată atenția este îndreptată către Cristian Chivu, aflat la primul lui sezon pe banca lui Internazionale Milano.

Cristi Chivu, salariu de 2,5 milioane de euro

În momentul în care a semnat cu formația italiană, presa din România a vorbit destul de mult despre averea antrenorului, dar și despre salariul pe care i l-a oferit Inter. Și, dacă inițial s-a spus că ar fi remunerat cu două milioane de euro pe sezon, se pare că salariul său, fără bonusuri, este de 2,5 milioane de euro.

Și, odată cu discuțiile despre salariul lui Cristi Chivu, în presă s-a vorbit și despre averea acestuia. Mai ales pentru că în urmă cu doar câțiva ani se vorbea despre faptul că românul nu ar mai sta chiar atât de bine financiar precum o făcea în perioada în care era jucător și avea în conturi aproximativ 25 de milioane de euro.

Din câte se pare, în anul 2009, Cristian Chivu și impresarul său, Pietro Chiodi, au investit în imobiliare, au cumpărat terenuri și locuințe, însă criza financiară care a venit în acea perioadă le-a dat planurile peste cap, iar afacerile nu au fost productive.

Cu toate acestea, în anul 2012 antrenorul român a cumpărat una dintre cele mai scumpe case dintr-un cartier rezidențial de lângă București: a plătit 4 milioane de euro pentru o locuință din Corbeanca a cărei valoare se ridica la 6,5 milioane de euro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Tot în anul 2012 se vorbea și despre faptul că un apartament din complexul rezidențial Stejarii, dezvoltat de omul de afaceri Ion Ţiriac, îi aparține lui Cristi Chivu. Iar acesta din urmă chiar îl scosese la închiriat cu o sumă uriașă: 7.500 de euro pe lună!

Locuința avea o suprafață utilă de 290 de metri pătrați și una construită de 550 de metri pătrați și era achiziționat în vara anului 2008, din faza de proiect. Proprietatea, care fusese scoasă la închiriat, era disponibilă și la vânzare, la un preț de 3 milioane de euro, după cum notau cei de la Imobiliare.ro.

A vândut o vilă cu 7 milioane de euro

În anul 2020, antrenorul român a dat un tun financiar: a vândut cu 7 milioane de casa pe care o cumpărase cu 4 milioane de euro în Corbeanca! Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, cel care a făcut achiziția a fost Ștefan Vuza, cel care era patron la ChimComplex Borzești și a cumpărat în 2018 Combinatul Oltchim din Râmnicu Vâlcea.

Proprietatea vândută de Cristian Chivu are o suprafață utilă de peste 1.000 de metri pătrați și deține o mulțime de spații de recreere: un cinematograf, o sală de spectacole, un centru de fitness, o sală de biliard, una de bowling, o piscină interioară, una exterioară și o zonă de spa! Reședința mai are 5 dormitoare, 7 băi, 3 garaje, dar și un ponton!

Pe lângă apartamentul de la Stejarii și casa din Corbeanca, antrenorul de la Inter Milano mai făcuse o investiție în urmă cu aproximativ 20 de ani. Mai exact, el și-a cumpărat o casă în zona rezidențială Ciarda Roșie, de la marginea Timișoarei, acolo unde au făcut achiziții și Cosmin Contra, și Paul Codrea.

Din câte se pare, în anul 2007 locuința lui Cristi Chivu era evaluată la 900.000 de euro. Iar în anul 2009 acolo locuia Mariana, nimeni alta decât mama antrenorului român.

Antrenorul locuiește în Milano

După ce a părăsit România, Cristian Chivu a locuit în Olanda și Italia, această din urmă țară devenind locul în care s-a și stabilit în ultimii ani. Mai întâi el a stat în Roma, după care a ajuns la Milano, unde se află și astăzi.

Antrenorul de la Internazionale Milano locuiește în centrul orașului, la doar câteva minute de Domnul din Milano, acolo unde le are alături și pe soția lui, Adelina Chivu, dar și pe Natalia și Anastasia, cele două fete pe care le au împreună.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE