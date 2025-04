După vârsta de 18 ani, David Pușcaș nu a mai locuit cu Luminița Anghel, mama sa adoptivă, care ani la rând i-a plătit chiria în diferite apartamente din București. Din cauza comportamentului lui, vedeta a rupt definitiv legătura cu tânărul care, la 28 de ani, nu are un loc de muncă stabil.

De mai multe ori s-a plâns că nu are bani pentru a se întreține și că la joburile pe care le-a avut șefii nu îi înțelegeau situația. Cu toate acestea, de ceva vreme locuiește într-o garsonieră în București pe care a arătat-o recent. Într-un clip video postat pe TikTok, acolo unde e foarte activ și intră în live cu fanii lui, David Pușcaș a arătat unde trăiește.

Cum arată garsoniera lui David Pușcaș

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel trăiește într-o garsonieră, unde are o canapea e transformată într-un pat, iar pe perete are televizorul. În aceeași cameră e și un dulap cu oglindă unde David se pozează destul de des. Alături e biroul, unde are laptopul, iar acolo e și bucătăria dotată cu aragaz, cuptor și frigider.

„Vreau să vă arăt cât de cozy arată căsuța mea. Am pus luminițele astea de la pom pe pat, lăsați-mi în comentarii dacă vă place cum arată. Am făcut curat în bucătărie pentru că știți că am făcut aseară cartofi prăjiți pe live și era explodată. Biroul unde lucrez și mai reflectez la viață. Am pus și la spălat, doar acasă… singur și hommie. Se văd foarte frumos luminițele astea. Lăsați-mi în comentarii dacă vă place”, le-a spus David Pușcaș urmăritorilor lui de pe TikTok.

La intrarea în garsonieră are mașina de spălat haine și peste e un dulap, iar drept în față e ușa care duce la baie.

În repetate rânduri tânărul a avut probleme și a fost la un pas să fie dat afară deoarece nu plătise chiria. Din TikTok, din donații, a reușit să plătească chiria. „Da!! Așa este… am plătit chiria prin hazul și talentul meu unic. Publicul mă iubește”, spunea el în mediul online.

De ce poliția a mers acasă la David Pușcaș

După confesiunea Luminiței Anghel în podcastul lui Cătălin Măuță despre drama trăită din cauza lui David Pușcaș, tânărul e tot mai des invitat în emisiuni de televiziune și show-uri online. De curând, invitat la Antena Stars, David Pușcaș a declarat că s-a trezit cu poliția la ușă.

El susține că nu a știut ce s-a întâmplat și ce doresc oamenii legii de la el. Apoi, tânărul a fost sunat de la Secția 10 pentru a da o declarație pentru un prieten. „M-au vizitat, eu dormeam, am aflat după ce a zis mama la podcast. M-a sunat și mi-a spus că trebuie să dau declarație pentru un prieten (…)

Eu nu am auzit când mi-au bătut la ușă, cred că era dimineața, am fost sunat de Secția 10 și că trebuie să dau o declarație pentru un prieten. E posibil să fi primit citație (…) Nu aveam nici buletinul, dar proprietarii m-au luat în spațiu și sunt pe numele lor (…) Mie mi-e frică să mă duc”, a declarat David Pușcaș, la emisiunea „Viața fără filtru”.

