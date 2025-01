Loredana Chivu și-a schimbat viața și locuința, mutându-se într-un apartament nou, situat într-una dintre cele mai exclusiviste zone din București. După o perioadă dificilă, marcată de probleme personale și financiare, vedeta se bucură acum de un nou început, într-un spațiu care reflectă pasiunea ei pentru lux și opulență.

Loredana Chivu a împărtășit cu fanii săi pe TikTok un tur complet al apartamentului, care impresionează prin designul modern și detaliile elegante. Locuința fostei asistente de la „Un show păcătos” are un living spațios, decorat cu mobilier premium și accente glam, o bucătărie neconvențională, cu mobilă și frigider portocalii, care atrag imediat atenția, două dormitoare la etaj, amenajate cu mult bun gust și materiale de înaltă calitate și două băi moderne, dotate cu finisaje de lux. Pentru frigiderul portocaliu, Loredana Chivu a plătit 2.900 de euro.

Loredana Chivu: „Din când în când mă joc și șah”

Fosta asistentă TV a declarat că apartamentul este o achiziție recentă, de care este extrem de mândră, menționând că este locul perfect pentru a începe un nou capitol al vieții. „Bine ai venit la mine în casă! În ultima mea achiziție! Aici este livingul, zona în care eu mă relaxez! Din când în când mă joc și șah”, a declarat Loredana Chivu, pe TikTok.

Mutarea într-o locuință nouă vine după o perioadă dificilă pentru Loredana Chivu. În urma unor probleme cu fostul iubit, casa ei a fost golită de executori, rămânând doar cu pereții goi și câteva obiecte personale. Au urmat procese lungi și vizite în instanță, însă pare să fi trecut peste aceste încercări și să fi găsit stabilitatea de care avea nevoie.

„Da, am schimbat, ca sa zic asa, am schimbat energiile anului trecut si am început anul foarte bine. Liniștită, în primul rand. Motivul fericirii mele de anul acesta nu pot să zic că este doar unul, sunt doar recunoscătoare pentru, să zic așa, lucrurile bune din viața mea”, a declarat Loredana Chivu pentru Spynews.ro.

După despărțirea cu scandal de bărbatul care i-ar fi cerut înapoi tot ceea ce i-ar fi oferit în timpul relației, Loredana Chivu a început o nouă poveste de dragoste alături de Sorin Nicolescu, fostul soț al Andei Adam.

