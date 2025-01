Cristina Ich nu își mai ascunde relația cu omul de afaceri Daniel Niculae. După ce a recunoscut că a fost cerută în căsătorie de afacerist cu un inel impresionant, fosta parteneră a lui Alex Pițurcă a arătat imagini din vacanța în care a plecat alături de logodnic.

După câteva zile petrecute în Miami, Cristina Ich și Daniel Niculae se află acum în Caraibe. Îmbrăcată în alb și cu ochelarii de soare, vedeta a făcut furori la plajă. A servit și preparate alese și s-a plâns că nu o să mai fie în formă. „S-a dus pe apa sâmbetei sala mea”, a transmis ea.

După ce a arătat și câteva imagini din locația în care se află, Cristina Ich a arătat pe Instagram și declarația de iubire pe care Daniel Niculae i-a făcut-o public. „Te iubesc”, a scris el în franceză. „Și eu te iubesc”, a replicat vedeta.

Povestea de iubire dintre Cristina Ich și Daniel Niculae

După despărțirea de Alex Pițurcă, alături de care are un băiețel, pe Noah, Cristina Ich și-a refăcut viața amoroasă alături de Daniel Niculae, omul de afaceri care a fost căsătorit cu una dintre prietenele ei. Relația lor a evoluat rapid, vedeta a recunoscut recent că a fost cerută în căsătorie.

Pe Instagram, Cristina Ich a declarat: „Deja am fost cerută. Este logodnicul meu, nu iubitul meu. Am zis că asta cu căsătoria nu e musai. Eu cred că poate să existe iubire și înțelegere și fără acel act, dar ca să vă liniștiți, de cerut am fost cerută. Acel inel pe care l-am postat este inelul meu de logodnă. Nu am fost niciodată disperată.(…)

Când se va întâmpla, se va întâmpla, dacă nu se va întâmpla, viața nu știi niciodată ce îți rezervă. (…) Relația durează atâta timp cât există iubire. Nimic nu îți asigură nimic. Nici inelul de logodnă, nici căsătoria, că așa cum te căsătorești, așa poți să divorțezi. Nici copilul, că dacă se desparte de mamă nu înseamnă că se desparte și de copil. (…) Oamenii stau împreună atâta timp cât există înțelegere și iubire. Atât”.

Despre inelul de logodnă pe care Cristina Ich l-a primit s-a zvonit că ar valora jumătate de milion de euro. Totodată, nu doar că a recunoscut că a fost cerută în căsătorie, însă Cristina Ich s-a afișat oficial cu logodnicul ei. Tot pe Instagram a postat prima poză cu ei, însă la scurt timp a șters imaginea, însă noi o avem în galeria foto.

