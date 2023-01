Imagini din vacanța de lux a Biancăi Drăgușanu în Dubai. Ce mesaj i-a transmis lui Gabi Bădălău, iubitul ei, care nu a însoțit-o

Bianca Drăgușanu se află acum în Emiratele Arabe Unite, în Dubai, alături de mama ei, Madi Drăgușanu, dar și de fiica ei și a lui Victor Slav, de Sofia Natalia. Împreună se relaxează, vizitează locuri noi, unele exact pe placul fetiței.

În primele zile de vacanță, acestea au văzut Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire construită vreodată. Diminețile, ele le petrec la plajă sau la piscină, acolo Bianca Drăgușanu și-a arătat formele în costumele ei de baie. Au vizitat și Miracle Garden Dubai, o grădină de flori situată în districtul Dubailand, Dubai. Bianca și Sofia nu au ratat ocazia și au făcut și poze împreună.

Ulterior, în altă seară, ele au ajuns la Global Village Dubai, un loc unde se reunesc culturi din 90 de țări din întreaga lume. Bunica, mama și micuța s-au fotografiat împreună, iar Bianca le-a arătat fanilor ei de pe Instagram imaginea. „Noi trei”, a scris ea.

Chiar în această dimineață, Bianca Drăgușanu e la plajă, pe Instagram deja a distribuit fotografii. Își ține la curent fanii cu tot ce face. S-a și dat de gol că îi duce dorul lui Gabi Bădălău, iubitul ei, care nu a însoțit-o în vacanță.

Vedeta a filmat peisajul de la plajă și l-a etichetat pe Gabi Bădălău.

Bianca Drăgușanu are apartament în Dubai

În aprilie 2022 s-a aflat că Bianca Drăgușanu și-a cumpărat apartament de lux în Dubai cu ajutorul soțului Denisei Tănase. Imediat după au apărut zvonuri conform cărora Gabi Bădălău i-ar fi cumpărat acesteia apartamentul. Bianca Drăgușanu a reacționat și a spus că nu e adevărat. Soțul Denisei Tănase, Mircea Brânzei, care are o afacere cu imobiliare în Dubai, a ajutat-o cu tranzacția. Totodată, vedeta a dezvăluit și care e averea ei. Deține pe numele ei un apartament în București, unul în Dubai și o mașină.

„Nu există așa ceva! El (n.r. – Gabi Bădălău) a aflat din ziar și din presă, chiar ieri, când eu am făcut această afirmație. Toate bunurile pe care le am eu până în momentul de față, mașină, apartamentul din București și apartamentul din Dubai sunt pe numele meu și sunt cumpărate de mine. Nu sunt cumpărate în rate, eu nu am cumpărat nimic în rate, niciodată în viața mea, până acum.

Nu am rate la nimic, îmi aparțin în totalitate, sunt unic proprietar și nu există varianta ca cineva să-mi fi cumpărat ceva vreodată și să-mi plătească mie rate, vreodată. Nu, pentru că sunt prea șmecheră și îmi permit și n-am muncit degeaba toți anii aceștia. Mă bucur că m-ați sunat să lămurim, pentru că nu este deloc plăcut să-și atribuie niște funcții anumite persoane care nu au legătură cu proprietățile mele. Eu am fost surprinsă cu Mircea Brânzei atunci când am semnat contractul”, a declarat ieri Bianca Drăgușanu la Antena Stars, conform spynews.ro.

