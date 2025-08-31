Imaginile cu Irina și tatăl său au atras imediat atenția, fiind rare ocaziile în care apar împreună pe rețelele sociale. Tânăra i-a adresat un mesaj emoționant fostului milionar, gest care i-a impresionat pe urmăritorii ei. Cei doi profită de fiecare moment pentru a se revedea atunci când Irinuca ajunge în România. Ea e stabilită în America, locuiește cu mama ei, Monica Gabor.

Cum era în copilărie Irina Columbeanu

Legătura dintre ei este una vizibilă și profundă, iar Irina nu ezită să arate public faptul că își iubește tatăl fără rezerve. De câte ori are prilejul, se mândrește cu el. În ultima postare, a încărcat un videoclip pe TikTok ce conține două fotografii: una din copilăria ei și alta recentă.

Deși timpul și distanța i-au separat, relația lor a rămas la fel de apropiată. Ambele cadre surprind aceeași căldură și complicitate. Prima imagine o arată pe Irina mică, iar în cea actuală apar la fel de fericiți și zâmbitori. „Timpul zboară”, a scris Irina Columbeanu pe TikTok în descrierea videoclipului.

„Cel mai bun tată”, i-au scris unul dintre fani pe TikTok. „Irinel Columbeanu”, a menționat altul.

Mesajul emoționant al Irinei pentru tatăl ei

În urmă cu câteva luni, în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, Irina și Irinel Columbeanu s-au reîntors pe malul lacului unde tânăra a copilărit. „Avem multe amintiri minunate pe acest lac, este minunat să fim aici din nou, după opt ani pentru mine. Petreceam tot timpul pe lac, fie vara, fie iarna. Iarna mergeam când era înghețat și patinam împreună. Ne eram cam frică, dar era entuziasmant și ne plăcea foarte mult (…)”, a spus Irina Columbeanu.

Totodată, ea a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care i-a sărutat mâna. „Îți mulțumesc pentru copilăria mea frumoasă și pentru că mereu ești cu zâmbetul pe buze când ești cu mine! Avem atât de multe momente frumoase și în trecut, dar și în prezent și să sperăm că și în viitor!”, a mai spus tânăra.

Motivul pentru care Monica Gabor nu vine în România

Irina Columbeanu a fost invitată recent în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit deschis despre viața pe care mama sa, Monica Gabor, o duce în Statele Unite ale Americii. Tânăra a mărturisit că fosta soție a lui Irinel Columbeanu și-a construit o viață stabilă și liniștită în America și a ales să nu revină în România din cauza restricțiilor impuse de actuala administrație privind obținerea green card-ului.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România, dar e mai greu cu greencard-ul acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, a declarat Irina Columbeanu în emisiunea „La Măruță”.

