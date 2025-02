Marți, Simona Halep a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open 2025, turneu organizat la Cluj-Napoca. Ulterior, spre surprinderea tuturor, s-a aflat că Simona Halep se retrage din tenis. „Ceea ce am realizat în tenis nici nu visam.

Familia mea a fost tot timpul alături de mine. Fără ei nu aş fi ceea ce sunt astăzi. Iau această decizie cu sufletul împăcat şi întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în faţa dumneavoastră şi să îmi iau la revedere de pe terenul de tenis”, a spus Simona Halep, sub privirile fanilor ei, dar și ale părinților.

Simona Halep le-a mulțumit părinților ei

Tania și Stere Halep au ascultat cu mare emoție discursul fiicei lor, care s-a retras oficial din tenis. „Nu vreau să plâng, este un lucru frumos, am fost numărul unu mondial, am câștigat Grand Slam-uri, e tot ce mi-am dorit. Viața merge înainte”, a mai zis ea, după care s-a îndreptat spre părinții ei, față de care a făcut un gest onorabil.

Simona Halep i-a strâns mâinile mamei sale, iar ulterior a făcut același gest față de tatăl ei, care a stat așezat în tribune lângă primarul Emil Boc. „Mulțumesc mama și tata pentru că ați fost alături de mine. Am fost norocoasă să am astfel de părinți. Părinții mei au făcut orice ca să ajung eu acolo unde mi-am dorit. Doresc tuturor părinților să își sprijine copiii, să aibă încredere în ei și să nu îi certe niciodată, pentru că noi facem întotdeauna tot ce putem și vrem să facem bine, chiar dacă uneori nu ne iese.”, a fost mesajul Simonei Halep pentru părinții ei.

„Mama și tata – singurele persoane care te iubesc necondiționat. Mulțumiri și cât mai mult timp petrecut împreună. Felicitări pentru întreaga ta carieră care ne-a adus multă bucurie și mândrie. Să fii sănătoasă și iubită în noua ta viață”, a comentat cineva pe Instagram, la postarea Simonei Halep despre părinții ei.

Simona Halep a câștigat peste 40 de milioane de dolari din tenis

Ca profesionistă, Simona Halep a câştigat în total 24 de turnee, inclusiv două de Mare Șlem, la Roland Garros, în 2018, şi Wimbledon, în 2019.

Titluri WTA de simplu: 24 – Melbourne, Toronto – 2022; Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) – 2020, Wimbledon (Grand Slam) – 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016. De asemenea, s-a mai impus la Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), ‘s-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul „mic” al campioanelor), toate cele şase în 2013.

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României a mai jucat 18 finale WTA la simplu.

Totodată a cucerit un titlu la dublu, la Shenzhen, în 2018, în echipă cu Irina Begu și a jucat o finală, la Montreal, în 2016, alături de Monica Niculescu. Meciuri câştigate – meciuri pierdute: 579-238; Premii totale: 40.203.437 de dolari; Cea mai înaltă clasare în ierarhia WTA: Locul 1 (64 de săptămâni).

