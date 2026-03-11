Imagini îndrăznețe cu Loredana Groza. Artista a pozat cu sutienul la vedere, iar fanii au reacționat

Fotografiile au stârnit rapid reacții din partea fanilor, iar comentariile nu au întârziat să apară. Cert este că, la aproape 56 de ani, Loredana Groza demonstrează că se află într-o formă fizică de invidiat.

În imaginile postate online, artista apare purtând un sutien crem și un compleu format din bluză și pantaloni scurți. Pozițiile relaxate și expresia senzuală au atras imediat atenția internauților.

Mulți dintre admiratori au lăudat-o pentru felul în care arată și pentru încrederea pe care o afișează. „Arăți senzațional!” sau „Ești o inspirație pentru multe femei”, au fost doar câteva dintre mesajele primite.

Pe de altă parte, au existat și voci critice, care au considerat că apariția este prea îndrăzneață. Unii dintre urmăritori au mers chiar mai departe și au comparat fotografiile artistei cu celebra scenă interpretată de Sharon Stone în filmul Basic Instinct.

Secretul siluetei Loredanei Groza

Nu este prima dată când Loredana Groza își surprinde fanii cu apariții îndrăznețe. De-a lungul anilor, artista a demonstrat că are un stil unic și că nu se teme să experimenteze.

În mai multe interviuri, cântăreața a mărturisit că secretul formei sale fizice stă într-un stil de viață disciplinat. Loredana este foarte atentă la alimentație și încearcă să mențină un echilibru între dietă, mișcare și odihnă.

Sportul face parte din rutina ei zilnică, iar artista spune că energia și atitudinea pozitivă sunt la fel de importante pentru a se menține în formă.

„Trebuie să ai o viață disciplinată. Să nu mănânci orice, să nu gândești orice, să fii un om bun, pozitiv, să faci cu pasiune orice. Și dacă mănânci, faci dragoste sau gătești. Orice lucru dacă-l faci cu pasiune, îți iese perfect. Nu merg des la cosmetică, nu-mi permit să pierd timp acolo. Nu pot face altceva legat de aspectul fizic decât să fac sport. Nu există operații care să te facă să ai pielea sănătoasă”, declara Loredana Groza, într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp.

