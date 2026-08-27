Gigi Becali a ajuns din nou viral pe internet, după apariția unor imagini inedite de la Muntele Athos. Patronul FCSB a fost filmat în timp ce urca pe munte călare pe un măgar, iar clipul publicat pe TikTok a atras rapid atenția utilizatorilor.

Gigi Becali, călare pe măgar în Grecia FOTO: captură video TikTokIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

În numai 20 ore, imaginile au adunat peste 240.000 de vizualizări. Momentul nu a fost însă o surpriză totală pentru cei care îi urmăresc aparițiile publice, deoarece Gigi Becali povestise recent chiar el cum a ajuns să urce muntele pe măgar.

Gigi Becali a povestit de ce nu a mai urcat pe jos

Patronul FCSB a explicat că, la vizitele anterioare la Muntele Athos, obișnuia să urce pe jos. De această dată însă, a recunoscut că nu a mai putut ține același ritm ca în trecut.

Gigi Becali a spus că a vrut să ajungă primul, așa cum reușise și la alte urcări, însă picioarele nu l-au mai ajutat. În cele din urmă, după ce a întâlnit un bărbat care avea mai mulți măgari, omul de afaceri a decis să plătească pentru a continua drumul călare.

„Am vrut să mă dau șmecher. Data trecută am zis primul, eu acolo. 10 ore am urcat pe munte, dar bătrânețea… Eu mă dădeam șmecher, credeam că tot așa sunt, ca acum 15 ani. Băi, băiatule, nu mă mai țineau picioarele așa. Când am văzut că nu sunt primul, să vezi. A trecut un albanez cu niște măgari și l-am chemat.

Ia aici 1.000 de euro, care e cel mai bun măgar al tău? Mi-a arătat unul și i-am zis că trebuie să-i întrec pe toți, eu să fiu primul. M-a luat albanezul, m-a pus pe măgar și i-am depășit pe toți ca să fiu tot eu primul”, a povestit Gigi Becali, potrivit Fanatik.

A plătit 1.000 de euro pentru a ajunge la cota 1.500

În imaginile care au devenit virale, Gigi Becali este surprins călare pe măgar, în timp ce urcă spre cota 1.500. Patronul FCSB a explicat că a apelat la această variantă pentru a-i depăși pe ceilalți pelerini și pentru a ajunge primul la destinație. Momentul a fost filmat și distribuit pe TikTok, unde a adunat rapid zeci de mii de vizualizări. Imaginile cu Gigi Becali pe măgar au stârnit numeroase reacții în mediul online.

 
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Gigi Becali, vizite frecvente la Muntele Athos

Gigi Becali este cunoscut pentru vizitele sale frecvente la Muntele Athos. Omul de afaceri a vorbit în repetate rânduri despre importanța pe care credința o are în viața sa și despre legătura sa cu acest loc.

Potrivit propriilor declarații, una dintre donațiile făcute de Gigi Becali s-a ridicat la trei milioane de dolari. Omul de afaceri spune că banii au fost împărțiți între chiliile românești de pe Muntele Athos. El a explicat că și-a dorit ca monahii români să beneficieze de condiții mai bune și să aibă sprijinul financiar necesar pentru comunitățile în care trăiesc. Ulterior, susține că a continuat să ofere bani, în funcție de nevoile existente.

Gigi Becali afirmă că a revenit ani la rând pe Muntele Athos și că, în anumite perioade, a făcut noi donații de milioane de dolari. Pentru el, aceste vizite au însemnat și un prilej de a se retrage pentru rugăciune și liniște sufletească.

„M-am dus, am luat trei milioane de dolari și i-am împărțit”

Omul de afaceri a vorbit deschis despre donațiile pe care spune că le-a făcut și despre efortul fizic pe care îl presupune drumul către unele dintre chiliile românești de pe Muntele Athos.

„M-am dus, am luat trei milioane de dolari şi i-am împărţit la toate chiliile româneşti de pe muntele Athos. Cash. Pe urmă încă două, încă unul. Ca să nu mai existe călugări români subjugaţi de greci! Am aranjat totul acolo. Boboc, tot. Am făcut boboc. M-am dus ani de zile acolo. În fiecare an, două-trei milioane, două-trei milioane, cât era nevoie. Boboc am făcut. Urcuşul durează 10 ore. Am urcat 10 ore fără oprire uneori. Bine, te opreşti 10 minute, un sfert de oră, apoi pleci iar!”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

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