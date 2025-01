După o perioadă intensă de muncă, cu filmări, repetiții, concerte și cântări, Theo Rose și-a dus familia în vacanță după Anul Nou. Cântăreața și soțul ei, Anghel Damian, nu au plecat într-o escapadă romantică, ei au mers alături de băiețelul lor Sasha și de părinții cântăreței într-o destinație însorită.

Artista a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare și, conform pozelor, destinația aleasă ar fi fost Emiratele Arabe Unite. În imagini apar atât artista, cât și Anghel Damian, care își sărută pe frunte soția, părinții lui Theo Rose, dar și Sasha, care a crescut.

Cum a apărut Sasha în vacanță

La un an și jumătate băiețelul are părul din ce în ce mai ondulat. Chipul nu i se vede nici acum, Theo Rose preferă să nu își expună copilul în mediul online. „Ce bine a fost!💗 Am reușit cât de cât cu odihnă, am și mâncat mai bine, ne-am bucurat de copil și de ai noștri și ne-am bronzat, ceea ce nici vara nu e realizabil la mine.

Ne întoarcem la ale noastre. Ne e dor de Sushi. Tată nu mai poate după o ciorbă de cartofi. A zis că numai asta mănâncă o săptămâna de mâine încolo. Mama are rochii noi. Sasha e bine oriunde dacă suntem cu el. Anghel, te iubesc!♥️ gata! V-am zis! ✈️”, a transmis Theo Rose despre vacanța ei cu familia.

Fanii au și reacționat la fotografiile lui Theo Rose cu Anghel Damian, băiețelul lor și părinții ei: „O familie frumoasă, iubita de Dumnezeu și binecuvântată!”, „Să vă fie de bine!Un an cu bucurii și realizări!🤗🥰”, „Ce frumos! Meritați aceste momente! Ce par cârlionțat are Sasha! 😍Să fiți sănătoși și împliniți! Te admir Theo Rose și te iubesc mult, tu fată!🥰Tare aș vrea să te întâlnesc live!💞Toate cele bune!💋💋💋”, „Mi-ar plăcea să-l văd la față și pe micuțul tău să fiți fericiți”.

De ce Theo Rose îi ascunde chipul fiului ei, Sasha Ioan

Pe contul său de Instagram, iubita lui Anghel Damian a primit mai multe întrebări legate de motivul pentru care ascunde fața micuțului său. Theo Rose le-a spus fanilor ei că nu își dorește ca băiețelul lui să fie expus atât de mult o vârstă fragedă.

„Cred că vă închipuiți că eu vi l-aș arăta și acum. Ca orice părinte, mă mândresc, mi-e drag de el, mi-ar plăcea să îl vedeți și voi, nu e ca și cum îl port cu cagulă pe față atunci când ieșim pe afară. Nu suntem absurzi. Dar odată ce am face publice imagini cu fața copilului, el ar putea fi fotografiat oriunde, oricând, fără acordul nostru, și postat în aceleași condiții. Și nu vrem să atragem genul ăsta de atenție asupra lui. Nu sunt pregătită și nu îi doresc genul ăsta de atenție momentan. Pentru că nici nu știu dacă e genul de om care își dorește atenția asta”, a explicat Theo Rose pe Instagram.

Artista consideră că în acest fel, ea își poate proteja micuțul. Theo Rose recunoaște că i-ar plăcea ca toată lumea să-l vadă pe Sasha Ioan, însă în urma discuțiilor avute cu partenerul ei, aceștia au decis că așa este cel mai bine pentru micuț.

